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Швейцария переняла рестрикции, прописанные в 21-м пакете санкций ЕС

Швейцария переняла рестрикции, прописанные в 21-м пакете санкций ЕС - 04.11.2026, ПРАЙМ

Швейцария переняла рестрикции, прописанные в 21-м пакете санкций ЕС

Швейцария переняла рестрикции, прописанные в 21-м пакете антироссийских санкций Евросоза, а также вслед за ЕС исключила из списков бизнесменов Алишера Усманова... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T22:06+0300

2026-11-04T22:06+0300

2026-11-04T22:06+0300

мировая экономика

швейцария

запад

белоруссия

алишер усманов

михаил фридман

дмитрий песков

ес

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ЖЕНЕВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Швейцария переняла рестрикции, прописанные в 21-м пакете антироссийских санкций Евросоза, а также вслед за ЕС исключила из списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщил в среду кабмин конфедерации. "Четвертого ноября Федеральный совет принял решение присоединиться к мерам, предусмотренным 21-м пакетом санкций Европейского союза в отношении России, а также к новым европейским санкциям против Беларуси. Еще 3 ноября Федеральный департамент экономики, образования и исследований расширил и скорректировал санкционные списки, касающиеся этих двух стран. Таким образом, Швейцария имплементирует изменения, принятые ЕС в рамках 21-го пакета санкций и других решений", - следует из пресс-релиза кабмина. При этом из обновленного списка Государственного секретариата по экономике (SECO) следует, что конфедерация удалила из него Усманова и Фридмана. Евросоюз 12 октября расширил антироссийские санкционные списки, внеся туда более 1,6 тысячи российских предприятий, организаций и физлиц. В сентябре страны Евросоюза договорились об очередном продлении персональных санкций на три года, одновременно исключив из санкционного списка бизнесменов Усманова и Фридмана. По данным Euractiv, исключения Усманова добивалась Франция, Фридмана - Люксембург. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что незаконные западные санкции должны быть сняты со всех российских бизнесменов и граждан. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

швейцария

запад

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мировая экономика, швейцария, запад, белоруссия, алишер усманов, михаил фридман, дмитрий песков, ес