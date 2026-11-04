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Российско-таиландский деловой совет хочет увеличить товарооборот

Российско-таиландский деловой совет хочет увеличить товарооборот - 04.11.2026, ПРАЙМ

Российско-таиландский деловой совет хочет увеличить товарооборот

Российско-таиландский деловой совет стремится к кратному увеличению объема товарооборота между странами в течение пяти лет, сообщил РИА Новости глава совета... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T21:38+0300

2026-11-04T21:38+0300

2026-11-04T21:38+0300

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БАНГКОК, 4 ноя - ПРАЙМ. Российско-таиландский деловой совет стремится к кратному увеличению объема товарооборота между странами в течение пяти лет, сообщил РИА Новости глава совета Иван Демченко. "Я помню прекрасно, что когда я принял пост руководителя российско‑таиландского делового совета, на мероприятии здесь, в Бангкоке, в бизнес-клубе "Бангкокград" я сказал, что мы должны будем, ну, минимум достичь 15-го места по объему товарооборота среди стран, торгующих с Таиландом и инвестирующих в Таиланд", - сказал он в интервью агентству. Демченко напомнил, что сейчас Россия находится, согласно разным системам подсчета, примерно на 25-м месте. По данным министерства торговли Таиланда, российские инвестиции в экономику королевства составляют более 6 миллиардов долларов. Объем товарооборота между двумя странами за первые восемь месяцев 2026 года на четверть превысил годовой показатель 2025 года, составлявший около 2 миллиардов долларов. "Я со своей стороны с себя никаких обязательств не снимаю: мы ожидаем кратный рост товарооборота, мы стремимся к тому, чтобы в течение пяти лет эта цифра все‑таки стала в миллиардах двухзначной, мы для этого будем делать все, и мы к этому потихоньку идем", - сказал глава делового совета. Рост товарооборота на четверть по сравнению с предыдущим годом, который отмечается сейчас, показывает очень положительную динамику, подчеркнул он. "Конечно, это рост от низкой базы, но это очень положительная динамика. И я уверен, что благодаря тем встречам, которые проводятся в рамках таких мероприятий, как наш прошедший форум, товарооборот будет увеличиваться", - добавил Демченко. Глава двустороннего делового совета отметил, что на прошедшем в Бангкоке втором ежегодном Российско-Таиландском инвестиционном форуме встретились не только ведущие бизнесмены, но и представители правительств обоих государств. "Когда государство с государством встречается (по вопросам торгово-экономического сотрудничества – ред.), они всегда спрашивают: "А где этот бизнес, который будет это все нести?" А здесь на площадке нашего форума встретились и государства, и бизнес, и банки, и образование, да, и медицина, и креативная индустрия — и это огромная кооперация самых разных систем экономики. Это очень здорово", - заключил собеседник агентства. В конце октября в Бангкоке прошел второй Российско-Таиландский инвестиционный форум. Мероприятие было организовано деловым советом двух стран при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, бангкок, таиланд, москва, росконгресс