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"Студенческий список" сделает все для работы "Нефтяной индустрии Сербии" - 04.11.2026, ПРАЙМ
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"Студенческий список" сделает все для работы "Нефтяной индустрии Сербии"
"Студенческий список" сделает все для работы "Нефтяной индустрии Сербии" - 04.11.2026, ПРАЙМ
"Студенческий список" сделает все для работы "Нефтяной индустрии Сербии"
Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Студенческий список" намерено вместе с российской стороной сделать все для продолжения работы "Нефтяная... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T17:34+0300
2026-11-04T17:34+0300
россия
сербия
сша
nis
газпром
газпром нефть
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БЕЛГРАД, 4 ноя – ПРАЙМ. Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Студенческий список" намерено вместе с российской стороной сделать все для продолжения работы "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), сообщил кандидат "Студенческого списка" в депутаты, профессор горно-геологического факультета Деян Радивоевич. "NIS имеет для нас исключительное значение. По сути, она является жизненно важным элементом системы, мы вместе с нашим российским мажоритарным акционером сделаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение ее работы", - заявил Радивоевич на пресс-конференции в среду. Российско-сербская компания под санкциями США 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
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россия, сербия, сша, nis, газпром, газпром нефть
РОССИЯ, СЕРБИЯ, США, NIS, Газпром, Газпром нефть
17:34 04.11.2026
 
"Студенческий список" сделает все для работы "Нефтяной индустрии Сербии"

"Студенческий список" намерен сделать все для продолжения работы NIS

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БЕЛГРАД, 4 ноя – ПРАЙМ. Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Студенческий список" намерено вместе с российской стороной сделать все для продолжения работы "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), сообщил кандидат "Студенческого списка" в депутаты, профессор горно-геологического факультета Деян Радивоевич.
"NIS имеет для нас исключительное значение. По сути, она является жизненно важным элементом системы, мы вместе с нашим российским мажоритарным акционером сделаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение ее работы", - заявил Радивоевич на пресс-конференции в среду.
Российско-сербская компания под санкциями США 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
 
РОССИЯСЕРБИЯСШАNISГазпромГазпром нефть
 
 
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