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"Студенческий список" сделает все для работы "Нефтяной индустрии Сербии"

"Студенческий список" сделает все для работы "Нефтяной индустрии Сербии" - 04.11.2026, ПРАЙМ

"Студенческий список" сделает все для работы "Нефтяной индустрии Сербии"

Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Студенческий список" намерено вместе с российской стороной сделать все для продолжения работы "Нефтяная... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T17:34+0300

2026-11-04T17:34+0300

2026-11-04T17:34+0300

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БЕЛГРАД, 4 ноя – ПРАЙМ. Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Студенческий список" намерено вместе с российской стороной сделать все для продолжения работы "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), сообщил кандидат "Студенческого списка" в депутаты, профессор горно-геологического факультета Деян Радивоевич. "NIS имеет для нас исключительное значение. По сути, она является жизненно важным элементом системы, мы вместе с нашим российским мажоритарным акционером сделаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение ее работы", - заявил Радивоевич на пресс-конференции в среду. Российско-сербская компания под санкциями США 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.

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россия, сербия, сша, nis, газпром, газпром нефть