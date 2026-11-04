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США разрешили операции с облигациями Petroleos de Venezuela

США разрешили операции с облигациями Petroleos de Venezuela - 04.11.2026, ПРАЙМ

США разрешили операции с облигациями Petroleos de Venezuela

Администрация США разрешила с 18 декабря проведение операций с облигациями венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) от... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T23:54+0300

2026-11-04T23:54+0300

2026-11-04T23:54+0300

финансы

венесуэла

сша

pdvsa

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – ПРАЙМ. Администрация США разрешила с 18 декабря проведение операций с облигациями венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) от 2020 года с купоном 8,5%, говорится в опубликованной в среду генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. "За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, начиная с 18 декабря 2026 года разрешаются все операции, связанные с облигациями Petroleos de Venezuela, S.A. 2020 года с купоном 8,5%, включая предоставление финансирования и иные сделки с ними", - говорится в тексте лицензии. В нем также указывается, что лицензия не дает разрешения на совершение операций, которые запрещены положениями о санкциях против Венесуэлы или другими нормативными актами. Как подчеркивается, данная лицензия вступает в силу с 4 ноября и заменяет аналогичный документ, выданный 16 сентября. США и Венесуэла ранее объявили об историческом соглашении, которое предусматривает приток инвестиций и увеличение добычи нефти в южноамериканской стране. По словам уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, альянс позволит значительно нарастить нефтедобычу при участии частных операторов. Соглашение включает разработку 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, инвестиции более 100 миллиардов долларов и свыше 200 миллиардов долларов налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы.

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финансы, венесуэла, сша, pdvsa, минфин сша