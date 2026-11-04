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Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance

Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance - 04.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance

Стоимость биткоина в среду вечером растет примерно на 3,74%, показатель превысил 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance в конце октября, следует из... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T22:15+0300

2026-11-04T22:15+0300

2026-11-04T22:15+0300

финансы

binance

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду вечером растет примерно на 3,74%, показатель превысил 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance в конце октября, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.46 мск дорожал на 3,74% - до 80 351,71 доллара. По данным биржи Binance, стоимость биткоина поднималась до 81 065,04 доллара. На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, binance, financial times