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Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance
Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance - 04.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance
Стоимость биткоина в среду вечером растет примерно на 3,74%, показатель превысил 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance в конце октября, следует из... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T22:15+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду вечером растет примерно на 3,74%, показатель превысил 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance в конце октября, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.46 мск дорожал на 3,74% - до 80 351,71 доллара.
По данным биржи Binance, стоимость биткоина поднималась до 81 065,04 доллара.
На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.
Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.
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финансы, binance, financial times
Финансы, Binance, Financial Times
Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance
Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду вечером растет примерно на 3,74%, показатель превысил 80 тысяч долларов впервые после взлома Binance в конце октября, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.46 мск дорожал на 3,74% - до 80 351,71 доллара.
По данным биржи Binance, стоимость биткоина поднималась до 81 065,04 доллара.
На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.
Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.