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В Китае предложили России создать курсы для иностранных бизнесменов

В Китае предложили России создать курсы для иностранных бизнесменов - 04.11.2026, ПРАЙМ

В Китае предложили России создать курсы для иностранных бизнесменов

Основатель B2B-платформы и председатель Совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу в ходе международной недели "Народы России" предложил России создать курсы для... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T13:14+0300

2026-11-04T13:14+0300

2026-11-04T13:18+0300

бизнес

россия

владимир путин

росконгресс

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Основатель B2B-платформы и председатель Совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу в ходе международной недели "Народы России" предложил России создать курсы для иностранных бизнесменов для ознакомления с российскими законами. "Для китайских и зарубежных инвесторов можно регулярно организовать обучающие курсы, какая налоговая система в России, как она работает", - сказал он в ходе сессии "Российский бизнес с иностранным колоритом: возможности для зарубежных предпринимателей в России". Он объяснил это тем, что многие зарубежные предприниматели плохо разбираются в законах России, поэтому концентрируются не на развитии бизнеса или улучшении продукта, а, например, на том, чтобы разобраться с бухгалтерией. "Поэтому мой совет… организовать определенный курс, подготовить их (иностранных бизнесменов - ред.), для того, чтобы они не доверяли каким-то некомпетентным или непрофессиональным финансовым директорам", - отметил он. "КИФА" готова оказать содействие для помощи в этой сфере. Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, росконгресс