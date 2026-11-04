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В Китае предложили России создать курсы для иностранных бизнесменов
В Китае предложили России создать курсы для иностранных бизнесменов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Китае предложили России создать курсы для иностранных бизнесменов
Основатель B2B-платформы и председатель Совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу в ходе международной недели "Народы России" предложил России создать курсы для... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:14+0300
2026-11-04T13:14+0300
2026-11-04T13:18+0300
бизнес
россия
владимир путин
росконгресс
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Основатель B2B-платформы и председатель Совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу в ходе международной недели "Народы России" предложил России создать курсы для иностранных бизнесменов для ознакомления с российскими законами. "Для китайских и зарубежных инвесторов можно регулярно организовать обучающие курсы, какая налоговая система в России, как она работает", - сказал он в ходе сессии "Российский бизнес с иностранным колоритом: возможности для зарубежных предпринимателей в России". Он объяснил это тем, что многие зарубежные предприниматели плохо разбираются в законах России, поэтому концентрируются не на развитии бизнеса или улучшении продукта, а, например, на том, чтобы разобраться с бухгалтерией. "Поэтому мой совет… организовать определенный курс, подготовить их (иностранных бизнесменов - ред.), для того, чтобы они не доверяли каким-то некомпетентным или непрофессиональным финансовым директорам", - отметил он. "КИФА" готова оказать содействие для помощи в этой сфере. Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.
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бизнес, россия, владимир путин, росконгресс
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Росконгресс
В Китае предложили России создать курсы для иностранных бизнесменов
Основатель B2B-платформы Сунь Тяньшу предложил обучать иностранных бизнесменов законам РФ
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Основатель B2B-платформы и председатель Совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу в ходе международной недели "Народы России" предложил России создать курсы для иностранных бизнесменов для ознакомления с российскими законами.
"Для китайских и зарубежных инвесторов можно регулярно организовать обучающие курсы, какая налоговая система в России, как она работает", - сказал он в ходе сессии "Российский бизнес с иностранным колоритом: возможности для зарубежных предпринимателей в России".
Он объяснил это тем, что многие зарубежные предприниматели плохо разбираются в законах России, поэтому концентрируются не на развитии бизнеса или улучшении продукта, а, например, на том, чтобы разобраться с бухгалтерией.
"Поэтому мой совет… организовать определенный курс, подготовить их (иностранных бизнесменов - ред.), для того, чтобы они не доверяли каким-то некомпетентным или непрофессиональным финансовым директорам", - отметил он.
"КИФА" готова оказать содействие для помощи в этой сфере.
Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.