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Сунь Тяньшу оценил перспективы Севморпути для малых и средних предприятий - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Сунь Тяньшу оценил перспективы Севморпути для малых и средних предприятий
Сунь Тяньшу оценил перспективы Севморпути для малых и средних предприятий - 04.11.2026, ПРАЙМ
Сунь Тяньшу оценил перспективы Севморпути для малых и средних предприятий
Северный морской путь имеет большие перспективы для малых и средних предприятий, считает основатель B2B-платформы и председатель Совета директоров ПАО "КИФА"... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T20:44+0300
2026-11-04T20:44+0300
россия
александр новак
владимир путин
росконгресс
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Северный морской путь имеет большие перспективы для малых и средних предприятий, считает основатель B2B-платформы и председатель Совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на полях РЭН заявил, что китайские партнеры заинтересовались перевозками грузов по Северному морскому пути (СМП), первые партии уже прошли. "Он (Севморпуть - ред.) достаточно интересный... Перспективы большие", - сказал Сунь Тяньшу РИА Новости на полях международной недели "Народы России". При этом он отметил, что сначала крупным компаниям необходимо "накатать путь", и после этого для малых и средних предприятий появятся перспективы. "Когда путь будет накатанным, тогда малый и средний бизнес должен будет пойти (по СМП - ред.)", - объяснил он. Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
россия, александр новак, владимир путин, росконгресс
РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин, Росконгресс
20:44 04.11.2026
 
Сунь Тяньшу оценил перспективы Севморпути для малых и средних предприятий

Сунь Тяньшу: Севморпуть имеет большие перспективы для малых и средних предприятий

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Северный морской путь имеет большие перспективы для малых и средних предприятий, считает основатель B2B-платформы и председатель Совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на полях РЭН заявил, что китайские партнеры заинтересовались перевозками грузов по Северному морскому пути (СМП), первые партии уже прошли.
"Он (Севморпуть - ред.) достаточно интересный... Перспективы большие", - сказал Сунь Тяньшу РИА Новости на полях международной недели "Народы России".
При этом он отметил, что сначала крупным компаниям необходимо "накатать путь", и после этого для малых и средних предприятий появятся перспективы.
"Когда путь будет накатанным, тогда малый и средний бизнес должен будет пойти (по СМП - ред.)", - объяснил он.
Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.
 
РОССИЯАлександр НовакВладимир ПутинРосконгресс
 
 
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