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В Тюмени ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Тюмени ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Тюмени ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тюмени, сообщила Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:33+0300
2026-11-04T13:33+0300
2026-11-04T13:33+0300
бизнес
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874920697.jpg?1793788387
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тюмени, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тюмени ("Рощино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, росавиация
В Тюмени ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Тюмени ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тюмени, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тюмени ("Рощино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.