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В аэропорту Тюмени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Тюмени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Тюмени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тюмени, сообщает Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T17:22+0300
2026-11-04T17:22+0300
2026-11-04T17:22+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тюмени, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Тюмень ("Рощино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В аэропорту Тюмени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Тюмени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов