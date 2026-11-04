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TotalEnergies будет поставлять в Китай 900 тысяч тонн СПГ в год

TotalEnergies будет поставлять в Китай 900 тысяч тонн СПГ в год - 04.11.2026, ПРАЙМ

TotalEnergies будет поставлять в Китай 900 тысяч тонн СПГ в год

TotalEnergies заключила соглашение с китайской Jiangsu Guoxin Group, в рамках которого с 2028 года будет поставлять 900 тысяч тонн сжиженного природного газа... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T12:38+0300

2026-11-04T12:38+0300

2026-11-04T12:38+0300

газ

китай

европа

ближний восток

totalenergies

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. TotalEnergies заключила соглашение с китайской Jiangsu Guoxin Group, в рамках которого с 2028 года будет поставлять 900 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 15 лет, следует из пресс-релиза французской компании. "TotalEnergies подписала соглашение с Jiangsu Guoxin Group, крупной энергетической компанией китайской провинции Цзянсу, о поставке 900 000 тонн СПГ в год. При условии завершения оформления соглашений о купле-продаже, действие соглашения должно начаться в 2028 году и продлиться 15 лет", - говорится в сообщении. Газ будет поступать на новый терминал Jiangsu Guoxin Group в Жудуне для городского газоснабжения и гибкой выработки электроэнергии. Отмечается, что это позволит обеспечить стабильность энергоснабжения и удовлетворить пиковый спрос в провинции Цзянсу, которая занимает второе место в Китае по объему ВВП и потреблению природного газа. Соглашение также расширит портфель долгосрочных контрактов TotalEnergies на продажу СПГ в Китае. В Jiangsu Guoxin Group заявили, что сотрудничество позволит повысить надежность газоснабжения, эффективность инфраструктуры и устойчивость энергетических цепочек поставок, а также поддержит достижение "климатических целей" провинции, следует из релиза. TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает примерно в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

китай

европа

ближний восток

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газ, китай, европа, ближний восток, totalenergies