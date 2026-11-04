https://1prime.ru/20261104/totalenergies-874919061.html
TotalEnergies будет поставлять в Китай 900 тысяч тонн СПГ в год
TotalEnergies будет поставлять в Китай 900 тысяч тонн СПГ в год - 04.11.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies будет поставлять в Китай 900 тысяч тонн СПГ в год
TotalEnergies заключила соглашение с китайской Jiangsu Guoxin Group, в рамках которого с 2028 года будет поставлять 900 тысяч тонн сжиженного природного газа... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T12:38+0300
2026-11-04T12:38+0300
2026-11-04T12:38+0300
газ
китай
европа
ближний восток
totalenergies
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874919061.jpg?1793785117
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. TotalEnergies заключила соглашение с китайской Jiangsu Guoxin Group, в рамках которого с 2028 года будет поставлять 900 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 15 лет, следует из пресс-релиза французской компании.
"TotalEnergies подписала соглашение с Jiangsu Guoxin Group, крупной энергетической компанией китайской провинции Цзянсу, о поставке 900 000 тонн СПГ в год. При условии завершения оформления соглашений о купле-продаже, действие соглашения должно начаться в 2028 году и продлиться 15 лет", - говорится в сообщении.
Газ будет поступать на новый терминал Jiangsu Guoxin Group в Жудуне для городского газоснабжения и гибкой выработки электроэнергии. Отмечается, что это позволит обеспечить стабильность энергоснабжения и удовлетворить пиковый спрос в провинции Цзянсу, которая занимает второе место в Китае по объему ВВП и потреблению природного газа.
Соглашение также расширит портфель долгосрочных контрактов TotalEnergies на продажу СПГ в Китае.
В Jiangsu Guoxin Group заявили, что сотрудничество позволит повысить надежность газоснабжения, эффективность инфраструктуры и устойчивость энергетических цепочек поставок, а также поддержит достижение "климатических целей" провинции, следует из релиза.
TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает примерно в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
китай
европа
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, китай, европа, ближний восток, totalenergies
Газ, КИТАЙ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, TotalEnergies
TotalEnergies будет поставлять в Китай 900 тысяч тонн СПГ в год
TotalEnergies будет поставлять 900 тысяч тонн СПГ ежегодно в Китае в течение 15 лет
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. TotalEnergies заключила соглашение с китайской Jiangsu Guoxin Group, в рамках которого с 2028 года будет поставлять 900 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 15 лет, следует из пресс-релиза французской компании.
"TotalEnergies подписала соглашение с Jiangsu Guoxin Group, крупной энергетической компанией китайской провинции Цзянсу, о поставке 900 000 тонн СПГ в год. При условии завершения оформления соглашений о купле-продаже, действие соглашения должно начаться в 2028 году и продлиться 15 лет", - говорится в сообщении.
Газ будет поступать на новый терминал Jiangsu Guoxin Group в Жудуне для городского газоснабжения и гибкой выработки электроэнергии. Отмечается, что это позволит обеспечить стабильность энергоснабжения и удовлетворить пиковый спрос в провинции Цзянсу, которая занимает второе место в Китае по объему ВВП и потреблению природного газа.
Соглашение также расширит портфель долгосрочных контрактов TotalEnergies на продажу СПГ в Китае.
В Jiangsu Guoxin Group заявили, что сотрудничество позволит повысить надежность газоснабжения, эффективность инфраструктуры и устойчивость энергетических цепочек поставок, а также поддержит достижение "климатических целей" провинции, следует из релиза.
TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает примерно в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.