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Трамп готов признать итоги выборов в конгресс и сотрудничать с демократами

Трамп готов признать итоги выборов в конгресс и сотрудничать с демократами - 04.11.2026, ПРАЙМ

Трамп готов признать итоги выборов в конгресс и сотрудничать с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать итоги промежуточных выборов в конгресс и работать с представителями Демократической партии. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T13:15+0300

2026-11-04T13:15+0300

2026-11-04T13:15+0300

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать итоги промежуточных выборов в конгресс и работать с представителями Демократической партии. Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN уже прогнозирует, что демократы получат контроль над палатой представителей, лишив республиканцев большинства в нижней палате конгресса. До выборов республиканцы контролировали обе палаты. "Я абсолютно точно готов признать эти результаты... Мы будем работать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать начала сотрудничества с ними", - сказал Трамп в интервью газете New York Times.Он заявил, что руководство лидирующих на выборах в конгресс демократов уже связалось с ним и выразило желание сотрудничать.Глава государства рассчитывает наладить диалог, но готов к жесткому противостоянию в случае разногласий."Я думаю, мы будем сотрудничать с демократами и очень хорошо с ними поладим. Если нет, мы будем жестко действовать по отношению к ним, а они - по отношению к нам", - заявил Трамп в интервью изданию.

https://1prime.ru/20261102/tramp-874868959.html

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финансы, банки, сша, дональд трамп, new york times, cnn, выборы в сша