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Трамп готов признать итоги выборов в конгресс и сотрудничать с демократами - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Трамп готов признать итоги выборов в конгресс и сотрудничать с демократами
Трамп готов признать итоги выборов в конгресс и сотрудничать с демократами - 04.11.2026, ПРАЙМ
Трамп готов признать итоги выборов в конгресс и сотрудничать с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать итоги промежуточных выборов в конгресс и работать с представителями Демократической партии. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:15+0300
2026-11-04T13:15+0300
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать итоги промежуточных выборов в конгресс и работать с представителями Демократической партии. Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN уже прогнозирует, что демократы получат контроль над палатой представителей, лишив республиканцев большинства в нижней палате конгресса. До выборов республиканцы контролировали обе палаты. "Я абсолютно точно готов признать эти результаты... Мы будем работать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать начала сотрудничества с ними", - сказал Трамп в интервью газете New York Times.Он заявил, что руководство лидирующих на выборах в конгресс демократов уже связалось с ним и выразило желание сотрудничать.Глава государства рассчитывает наладить диалог, но готов к жесткому противостоянию в случае разногласий."Я думаю, мы будем сотрудничать с демократами и очень хорошо с ними поладим. Если нет, мы будем жестко действовать по отношению к ним, а они - по отношению к нам", - заявил Трамп в интервью изданию.
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финансы, банки, сша, дональд трамп, new york times, cnn, выборы в сша
Финансы, Банки, США, Дональд Трамп, New York Times, CNN, выборы в США
13:15 04.11.2026
 

Трамп готов признать итоги выборов в конгресс и сотрудничать с демократами

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . POOL
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать итоги промежуточных выборов в конгресс и работать с представителями Демократической партии.
Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN уже прогнозирует, что демократы получат контроль над палатой представителей, лишив республиканцев большинства в нижней палате конгресса. До выборов республиканцы контролировали обе палаты.
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
Минюст США вмешивается в промежуточные выборы, нарушая традиции
2 ноября, 16:38
"Я абсолютно точно готов признать эти результаты... Мы будем работать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать начала сотрудничества с ними", - сказал Трамп в интервью газете New York Times.
Он заявил, что руководство лидирующих на выборах в конгресс демократов уже связалось с ним и выразило желание сотрудничать.
Глава государства рассчитывает наладить диалог, но готов к жесткому противостоянию в случае разногласий.
"Я думаю, мы будем сотрудничать с демократами и очень хорошо с ними поладим. Если нет, мы будем жестко действовать по отношению к ним, а они - по отношению к нам", - заявил Трамп в интервью изданию.
 
ФинансыБанкиСШАДональд ТрампNew York TimesCNNвыборы в США
 
 
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