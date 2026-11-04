https://1prime.ru/20261104/tramp-874925484.html
Стоимость криптовалюты Trump Трампа упала почти на 10%
Стоимость криптовалюты Trump Трампа упала почти на 10% - 04.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость криптовалюты Trump Трампа упала почти на 10%
Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа падает почти на 10% в среду после прошедших выборов в конгресс США, следует из данных... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T19:56+0300
2026-11-04T19:56+0300
2026-11-04T19:56+0300
рынок
финансы
сша
дональд трамп
конгресс сша
binance
cnn
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874925484.jpg?1793811391
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа падает почти на 10% в среду после прошедших выборов в конгресс США, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18.05 мск стоимость мемкоина Trump опускалась на 9,6% - до 1,451 доллара. Динамика приводится за сутки.
На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, сша, дональд трамп, конгресс сша, binance, cnn
Рынок, Финансы, США, Дональд Трамп, Конгресс США, Binance, CNN
Стоимость криптовалюты Trump Трампа упала почти на 10%
Стоимость криптовалюты Trump падает почти на 10% после прошедших выборов в конгресс США
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа падает почти на 10% в среду после прошедших выборов в конгресс США, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18.05 мск стоимость мемкоина Trump опускалась на 9,6% - до 1,451 доллара. Динамика приводится за сутки.
На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.