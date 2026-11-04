https://1prime.ru/20261104/tramp-874925484.html

Стоимость криптовалюты Trump Трампа упала почти на 10%

Стоимость криптовалюты Trump Трампа упала почти на 10% - 04.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость криптовалюты Trump Трампа упала почти на 10%

Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа падает почти на 10% в среду после прошедших выборов в конгресс США, следует из данных... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T19:56+0300

2026-11-04T19:56+0300

2026-11-04T19:56+0300

рынок

финансы

сша

дональд трамп

конгресс сша

binance

cnn

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874925484.jpg?1793811391

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа падает почти на 10% в среду после прошедших выборов в конгресс США, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18.05 мск стоимость мемкоина Trump опускалась на 9,6% - до 1,451 доллара. Динамика приводится за сутки. На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, сша, дональд трамп, конгресс сша, binance, cnn