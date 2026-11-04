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Трамп заявил, что готов работать с демократами и не боится импичмента

Трамп заявил, что готов работать с демократами и не боится импичмента - 04.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что готов работать с демократами и не боится импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к конструктивному сотрудничеству с Демократической партией, получившей большинство в конгрессе по итогам... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T21:46+0300

2026-11-04T21:46+0300

2026-11-04T21:46+0300

финансы

мировая экономика

сша

дональд трамп

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к конструктивному сотрудничеству с Демократической партией, получившей большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов, если только оппоненты не выберут деструктивный курс. "Я, вероятно, полажу с демократами, если только они не захотят действовать деструктивно. У меня есть право вето, так что если нам не понравится то, что они делают… Они уже звонили и хотят обсудить ряд вопросов, и это нормально", - заявил Трамп журналистам. Он также подтвердил свое мнение, что война с Ираном была оправданной, несмотря на ее политические последствия."У нас не было выбора. Я думал, что нефть подорожает гораздо сильнее, и исходил из этого. У нас не было выбора, мы должны были это сделать. Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, стоила ли война с Ираном того.Кроме того, американский лидер добавил, что совершенно не обеспокоен возможностью импичмента, поскольку считает его безосновательным, и предупредил, что такая попытка может уничтожить Демократическую партию.На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.

https://1prime.ru/20261104/tramp-874925484.html

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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, выборы в сша