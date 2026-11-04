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Трамп заявил, что готов работать с демократами и не боится импичмента - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что готов работать с демократами и не боится импичмента
Трамп заявил, что готов работать с демократами и не боится импичмента - 04.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что готов работать с демократами и не боится импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к конструктивному сотрудничеству с Демократической партией, получившей большинство в конгрессе по итогам... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T21:46+0300
2026-11-04T21:46+0300
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к конструктивному сотрудничеству с Демократической партией, получившей большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов, если только оппоненты не выберут деструктивный курс. "Я, вероятно, полажу с демократами, если только они не захотят действовать деструктивно. У меня есть право вето, так что если нам не понравится то, что они делают… Они уже звонили и хотят обсудить ряд вопросов, и это нормально", - заявил Трамп журналистам. Он также подтвердил свое мнение, что война с Ираном была оправданной, несмотря на ее политические последствия."У нас не было выбора. Я думал, что нефть подорожает гораздо сильнее, и исходил из этого. У нас не было выбора, мы должны были это сделать. Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, стоила ли война с Ираном того.Кроме того, американский лидер добавил, что совершенно не обеспокоен возможностью импичмента, поскольку считает его безосновательным, и предупредил, что такая попытка может уничтожить Демократическую партию.На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, выборы в сша
Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, выборы в США
21:46 04.11.2026
 

Трамп заявил, что готов работать с демократами и не боится импичмента

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к конструктивному сотрудничеству с Демократической партией, получившей большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов, если только оппоненты не выберут деструктивный курс.
"Я, вероятно, полажу с демократами, если только они не захотят действовать деструктивно. У меня есть право вето, так что если нам не понравится то, что они делают… Они уже звонили и хотят обсудить ряд вопросов, и это нормально", - заявил Трамп журналистам.
Он также подтвердил свое мнение, что война с Ираном была оправданной, несмотря на ее политические последствия.
"У нас не было выбора. Я думал, что нефть подорожает гораздо сильнее, и исходил из этого. У нас не было выбора, мы должны были это сделать. Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, стоила ли война с Ираном того.
Кроме того, американский лидер добавил, что совершенно не обеспокоен возможностью импичмента, поскольку считает его безосновательным, и предупредил, что такая попытка может уничтожить Демократическую партию.
На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.
Стоимость криптовалюты Trump Трампа упала почти на 10%
19:56
 
ФинансыМировая экономикаСШАДональд Трампвыборы в США
 
 
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