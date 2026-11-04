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"Газ ваш - идеи наши". Зачем Запад захотел воскресить украинский транзит - 04.11.2026, ПРАЙМ
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"Газ ваш - идеи наши". Зачем Запад захотел воскресить украинский транзит
"Газ ваш - идеи наши". Зачем Запад захотел воскресить украинский транзит - 04.11.2026, ПРАЙМ
"Газ ваш - идеи наши". Зачем Запад захотел воскресить украинский транзит
Все идеи и обсуждения российского газа и украинского транзита стоит воспринимать именно как переговорные элементы. Россия в рамках переговоров ставит условие:... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T05:05+0300
2026-11-04T05:05+0300
мнения аналитиков
газ
россия
украина
европа
игорь юшков
транзит газа через украину
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874857919.jpg?1793757902
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Все идеи и обсуждения российского газа и украинского транзита стоит воспринимать именно как переговорные элементы. Россия в рамках переговоров ставит условие: общая сделка о прекращении конфликта должна подразумевать и пункт о возвращении России в мировую экономику, в том числе в энергетику. Речь идет о возвращении на рынок газа Европы. Мы настаиваем на этом пункте.Украина со своей стороны пытается найти источник финансирования после окончания военных действий. Сейчас им дают деньги, потому что они воюют с Россией. Многие политические элиты на Украине живут за счет этих денег и не хотят терять доходы. А когда военный конфликт закончится, деньги никто давать уже не будет. Поэтому они ищут источник финансирования и требуют, чтобы американцы вписали в общую сделку требования к России о компенсационных выплатах и так далее.В итоге все приходят к следующему варианту: убить двух зайцев сразу. Россия будет продавать газ Европе, но через территорию Украины, а Украина будет получать деньги за транзит. При этом не столь важно, кто им будет платить — "Газпром" или европейские потребители. Более того, американцы готовы, может быть, даже взять на себя эту функцию при условии, что "Газпром" будет продавать газ какой-то американской компании, она будет прокачивать его через Украину и потом продавать европейцам.Таким образом американцы, с одной стороны, тоже заработают, с другой — хотят заставить европейцев убрать препятствия со своей стороны. Европе сейчас говорят, что с 20 ноября 2027 года запретят импорт российского трубопроводного газа. А значит, будет проблема с той стороны трубы. Американцы хотят сказать: нет, это будет не российский газ, это будет американский газ. Вы покупаете его у американской компании.России здесь важны конкретные условия поставок. Сколько будет стоить транзит, кто за это вообще будет платить. И второй вопрос: по какой цене американская компания будет приобретать российский газ, насколько это будет ниже рыночной цены. Непонятно, как все это будет устроено. За три копейки Россия не готова отдавать свой газ американским структурам, чтобы те перепродавали его дальше на европейском рынке. Мы ведем речь о том, что хотим вернуться на европейский рынок и самим продавать там. Чтобы нам вернули наши активы, которые арестовали или национализировали у "Газпрома" и "Роснефти" на европейском рынке. Поэтому все будет зависеть от конкретных условий, которые будут предлагать.Есть и еще одна проблема. Стратегически американцам российский газ на европейском рынке не нужен. Где гарантии того, что сейчас закончится украинский конфликт, а потом нас опять не выкинут с европейского рынка? Они будут выдавливать нас с европейского рынка газа, потому что стратегически американцы в этом заинтересованы. Они хотят убрать нас, потому что хотят продавать Европе только свой американский СПГ.Европейцы же находятся в совершенно обратной истории — тактически им российский газ, может быть, и не выгоден, сейчас они не хотят инвестировать в это, но стратегически, наоборот, выгоден. Они заинтересованы, чтобы российский газ вернулся на европейский рынок, насытил его, чтобы цены были ниже, чем сейчас. Но при этом они уперлись рогом и не хотят возвращаться к этой идее. Поэтому мы все оказываемся в патовой ситуации. Посмотрим, насколько удастся договориться.Автор - Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
https://1prime.ru/20261102/peskov-874856062.html
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Игорь Юшков
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Игорь Юшков
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/07/17/850363684_0:202:1067:1269_100x100_80_0_0_abf8fad78702b40a60b5f01672372100.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, газ, россия, украина, европа, игорь юшков, транзит газа через украину
Мнения аналитиков, Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Игорь Юшков, транзит газа через Украину
05:05 04.11.2026
 
"Газ ваш - идеи наши". Зачем Запад захотел воскресить украинский транзит

Юшков: США хотят заработать на возвращении российского газа в Европу

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Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности
Все материалы
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Все идеи и обсуждения российского газа и украинского транзита стоит воспринимать именно как переговорные элементы. Россия в рамках переговоров ставит условие: общая сделка о прекращении конфликта должна подразумевать и пункт о возвращении России в мировую экономику, в том числе в энергетику. Речь идет о возвращении на рынок газа Европы. Мы настаиваем на этом пункте.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
Песков заявил о невозможности возобновления поставок газа через Украину
2 ноября, 13:06
Украина со своей стороны пытается найти источник финансирования после окончания военных действий. Сейчас им дают деньги, потому что они воюют с Россией. Многие политические элиты на Украине живут за счет этих денег и не хотят терять доходы. А когда военный конфликт закончится, деньги никто давать уже не будет. Поэтому они ищут источник финансирования и требуют, чтобы американцы вписали в общую сделку требования к России о компенсационных выплатах и так далее.
В итоге все приходят к следующему варианту: убить двух зайцев сразу. Россия будет продавать газ Европе, но через территорию Украины, а Украина будет получать деньги за транзит. При этом не столь важно, кто им будет платить — "Газпром" или европейские потребители. Более того, американцы готовы, может быть, даже взять на себя эту функцию при условии, что "Газпром" будет продавать газ какой-то американской компании, она будет прокачивать его через Украину и потом продавать европейцам.
Таким образом американцы, с одной стороны, тоже заработают, с другой — хотят заставить европейцев убрать препятствия со своей стороны. Европе сейчас говорят, что с 20 ноября 2027 года запретят импорт российского трубопроводного газа. А значит, будет проблема с той стороны трубы. Американцы хотят сказать: нет, это будет не российский газ, это будет американский газ. Вы покупаете его у американской компании.
России здесь важны конкретные условия поставок. Сколько будет стоить транзит, кто за это вообще будет платить. И второй вопрос: по какой цене американская компания будет приобретать российский газ, насколько это будет ниже рыночной цены. Непонятно, как все это будет устроено. За три копейки Россия не готова отдавать свой газ американским структурам, чтобы те перепродавали его дальше на европейском рынке. Мы ведем речь о том, что хотим вернуться на европейский рынок и самим продавать там. Чтобы нам вернули наши активы, которые арестовали или национализировали у "Газпрома" и "Роснефти" на европейском рынке. Поэтому все будет зависеть от конкретных условий, которые будут предлагать.
Есть и еще одна проблема. Стратегически американцам российский газ на европейском рынке не нужен. Где гарантии того, что сейчас закончится украинский конфликт, а потом нас опять не выкинут с европейского рынка? Они будут выдавливать нас с европейского рынка газа, потому что стратегически американцы в этом заинтересованы. Они хотят убрать нас, потому что хотят продавать Европе только свой американский СПГ.
Европейцы же находятся в совершенно обратной истории — тактически им российский газ, может быть, и не выгоден, сейчас они не хотят инвестировать в это, но стратегически, наоборот, выгоден. Они заинтересованы, чтобы российский газ вернулся на европейский рынок, насытил его, чтобы цены были ниже, чем сейчас. Но при этом они уперлись рогом и не хотят возвращаться к этой идее. Поэтому мы все оказываемся в патовой ситуации. Посмотрим, насколько удастся договориться.
Автор - Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

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