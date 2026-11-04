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ЦАР готова поставить на российский рынок кофе, кунжут и крупу сорго
ЦАР готова поставить на российский рынок кофе, кунжут и крупу сорго - 04.11.2026, ПРАЙМ
ЦАР готова поставить на российский рынок кофе, кунжут и крупу сорго
Центральноафриканская республика готова поставить на российский рынок высококачественный кофе, а также какао, кунжут и крупу сорго, сообщил РИА Новости министр... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T14:00+0300
2026-11-04T14:00+0300
2026-11-04T14:00+0300
бизнес
россия
цар
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Центральноафриканская республика готова поставить на российский рынок высококачественный кофе, а также какао, кунжут и крупу сорго, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности страны ЦАР Максим Балалу.
"Кунжут - в этом у нас огромный потенциал. Еще у нас есть какао, есть кофе, есть сорго - есть так много продуктов, которые мы хотим вам продать", - сказал министр агентству, отвечая на вопрос о продуктах, которые Республика могла бы экспортировать в Россию.
"Наш кофе - действительно один из самых исключительных сортов, он высокого качества. Россия - та страна, которая потребляет много кофе. Мы можем его предложить", - добавил Балалу.
Кроме того, в ЦАР есть несколько видов высококачественного меда, а также хлопок, которые могли бы быть востребованы на российском рынке, указал он.
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бизнес, россия, цар
ЦАР готова поставить на российский рынок кофе, кунжут и крупу сорго
ЦАР готова поставить на российский рынок кофе, кунжут и крупу сорго
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Центральноафриканская республика готова поставить на российский рынок высококачественный кофе, а также какао, кунжут и крупу сорго, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности страны ЦАР Максим Балалу.
"Кунжут - в этом у нас огромный потенциал. Еще у нас есть какао, есть кофе, есть сорго - есть так много продуктов, которые мы хотим вам продать", - сказал министр агентству, отвечая на вопрос о продуктах, которые Республика могла бы экспортировать в Россию.
"Наш кофе - действительно один из самых исключительных сортов, он высокого качества. Россия - та страна, которая потребляет много кофе. Мы можем его предложить", - добавил Балалу.
Кроме того, в ЦАР есть несколько видов высококачественного меда, а также хлопок, которые могли бы быть востребованы на российском рынке, указал он.