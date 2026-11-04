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ЦБ Узбекистана сообщил о росте денежных переводов из-за рубежа - 04.11.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Узбекистана сообщил о росте денежных переводов из-за рубежа
ЦБ Узбекистана сообщил о росте денежных переводов из-за рубежа - 04.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ Узбекистана сообщил о росте денежных переводов из-за рубежа
Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в январе-сентябре 2026 года увеличились на 8,9% по сравнению с годом ранее, до 15,168 миллиарда долларов, по данным... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T10:01+0300
2026-11-04T10:01+0300
финансы
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – ПРАЙМ. Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в январе-сентябре 2026 года увеличились на 8,9% по сравнению с годом ранее, до 15,168 миллиарда долларов, по данным ЦБ страны, которые изучило РИА Новости. В обзоре внутреннего валютного рынка за девять месяцев этого года сообщается, что объем денежных переводов в Узбекистан составил 15,168 миллиарда долларов. Ранее ЦБ сообщал, что  данный показатель  за январь-сентябрь 2025 года составлял 13,9 миллиарда долларов. Таким образом, рост составил 8,9%. По оценке регулятора, рост связан, главным образом, с диверсификацией потока трудовых мигрантов из Узбекистана в различные страны. Объем переводов из Узбекистана за рубеж за этот период практически не изменился – 1,95 миллиарда долларов против 1,93 миллиарда долларов. По данным ЦБ, денежные переводы в республику из-за рубежа по итогам 2025 года выросли на 27,2% по сравнению с годом ранее, до 18,9 миллиарда долларов. По оценке регулятора, высокая динамика роста связана, в частности с укреплением российского рубля и увеличением потока трудовых мигрантов за пределы страны. В Узбекистане с 38-миллионном населением денежные переводы из-за границы остаются важным источником дохода для семей трудовых мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают около 1,5 миллиона граждан Узбекистана, в том числе более 800 тысяч – в России.
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финансы, россия, узбекистан
Финансы, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
10:01 04.11.2026
 
ЦБ Узбекистана сообщил о росте денежных переводов из-за рубежа

ЦБ: денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа за 9 месяцев выросли на 8,9%

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ТАШКЕНТ, 4 ноя – ПРАЙМ. Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в январе-сентябре 2026 года увеличились на 8,9% по сравнению с годом ранее, до 15,168 миллиарда долларов, по данным ЦБ страны, которые изучило РИА Новости.
В обзоре внутреннего валютного рынка за девять месяцев этого года сообщается, что объем денежных переводов в Узбекистан составил 15,168 миллиарда долларов. Ранее ЦБ сообщал, что  данный показатель  за январь-сентябрь 2025 года составлял 13,9 миллиарда долларов. Таким образом, рост составил 8,9%.
По оценке регулятора, рост связан, главным образом, с диверсификацией потока трудовых мигрантов из Узбекистана в различные страны.
Объем переводов из Узбекистана за рубеж за этот период практически не изменился – 1,95 миллиарда долларов против 1,93 миллиарда долларов.
По данным ЦБ, денежные переводы в республику из-за рубежа по итогам 2025 года выросли на 27,2% по сравнению с годом ранее, до 18,9 миллиарда долларов. По оценке регулятора, высокая динамика роста связана, в частности с укреплением российского рубля и увеличением потока трудовых мигрантов за пределы страны.
В Узбекистане с 38-миллионном населением денежные переводы из-за границы остаются важным источником дохода для семей трудовых мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают около 1,5 миллиона граждан Узбекистана, в том числе более 800 тысяч – в России.
 
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