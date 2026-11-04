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ЦБ Узбекистана повысил прогноз роста ВВП в 2026 году до 8% - 04.11.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Узбекистана повысил прогноз роста ВВП в 2026 году до 8%
ЦБ Узбекистана повысил прогноз роста ВВП в 2026 году до 8% - 04.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ Узбекистана повысил прогноз роста ВВП в 2026 году до 8%
ЦБ Узбекистана повысил прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 8% против 7-7,5%, которые он прогнозировал в начале этого года, сообщает пресс-служба регулятора. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T10:25+0300
2026-11-04T10:25+0300
финансы
мировая экономика
узбекистан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874917655.jpg?1793777147
ТАШКЕНТ, 4 ноя – ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана повысил прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 8% против 7-7,5%, которые он прогнозировал в начале этого года, сообщает пресс-служба регулятора. "В ближайшие месяцы инвестиционная активность и рост реальных доходов населения продолжат поддерживать внутренний спрос. С учетом этих факторов прогноз роста валового внутреннего продукта пересмотрен в сторону повышения: по итогам текущего года ожидается рост примерно на 8%", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. По данным регулятора, в экономике Узбекистана сохраняется высокая активность: по итогам января–сентября 2026 года экономический рост составил 8,3% по сравнению с годом ранее. Основными драйверами роста стали промышленность, строительство и сфера услуг. "Кроме того, активизация инвестиций и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей будут способствовать расширению производственного потенциала экономики", - добавили в ЦБ. Ранее в среду ЦБ сообщил, что сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14%, на фоне высоких мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, и повысил годовой прогноз по инфляции до 7% против 6,5%, которые прогнозировал в начале года.  ЦБ также ранее прогнозировал рост ВВП Узбекистана в 202 году на уровне 7-7,5%.
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финансы, мировая экономика, узбекистан
Финансы, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН
10:25 04.11.2026
 
ЦБ Узбекистана повысил прогноз роста ВВП в 2026 году до 8%

ЦБ Узбекистана повысил прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 8% против 7-7,5%

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ТАШКЕНТ, 4 ноя – ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана повысил прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 8% против 7-7,5%, которые он прогнозировал в начале этого года, сообщает пресс-служба регулятора.
"В ближайшие месяцы инвестиционная активность и рост реальных доходов населения продолжат поддерживать внутренний спрос. С учетом этих факторов прогноз роста валового внутреннего продукта пересмотрен в сторону повышения: по итогам текущего года ожидается рост примерно на 8%", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ.
По данным регулятора, в экономике Узбекистана сохраняется высокая активность: по итогам января–сентября 2026 года экономический рост составил 8,3% по сравнению с годом ранее. Основными драйверами роста стали промышленность, строительство и сфера услуг.
"Кроме того, активизация инвестиций и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей будут способствовать расширению производственного потенциала экономики", - добавили в ЦБ.
Ранее в среду ЦБ сообщил, что сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14%, на фоне высоких мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, и повысил годовой прогноз по инфляции до 7% против 6,5%, которые прогнозировал в начале года.  ЦБ также ранее прогнозировал рост ВВП Узбекистана в 202 году на уровне 7-7,5%.
 
ФинансыМировая экономикаУЗБЕКИСТАН
 
 
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