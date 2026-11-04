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Экс-советник Ципраса рассказал, когда западные компании вернутся в РФ - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Экс-советник Ципраса рассказал, когда западные компании вернутся в РФ
Экс-советник Ципраса рассказал, когда западные компании вернутся в РФ - 04.11.2026, ПРАЙМ
Экс-советник Ципраса рассказал, когда западные компании вернутся в РФ
Западные компании будут активно добиваться возвращения в российский бизнес уже в этом или следующем году, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T15:12+0300
2026-11-04T15:12+0300
мировая экономика
греция
восточная европа
запад
владимир путин
росконгресс
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Западные компании будут активно добиваться возвращения в российский бизнес уже в этом или следующем году, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой, греческий общественный деятель и предприниматель Димитриос Веланис. Веланис был советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах и занимался вопросами отношений с Россией и Восточной Европой. Сейчас он является членом наблюдательного совета фонда "Росконгресс". "В этом году, в следующем году опять будут стучаться в двери наших компаний наши (западные - ред.) коллеги зарубежные, которые будут просить место в российском бизнесе... Потому что Запад проигрывает. Когда он считал, что санкциями он будет выигрывать стратегически Россию. Стратегически он проиграл", - сказал Веланис агентству в кулуарах Международной недели "Народы России", отвечая на вопрос о сроках возвращения западных компаний. Предприниматель напомнил об исторических параллелях с современностью: как после холодной войны иностранные компании также сначала опасались ехать в Россию, но затем приезжали сотнями, убеждаясь в возможностях для работы. "Эта политика не служит интересам самого Запада. Люди это понимают, бизнес понимает, и они уже выступают, что надо отходить от санкций, что надо вернуться к сотрудничеству с Россией по энергетике и по экономике, и по другим делам", - добавил Веланис. Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва будет приветствовать возвращение ушедших с российского рынка компаний, если они "не нахамили и не наследили" в стране. Однако, как подчеркивал президент, в вопросе возврата иностранных компаний Россия будет исходить из интересов отечественного бизнеса.
греция
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мировая экономика, греция, восточная европа, запад, владимир путин, росконгресс
Мировая экономика, ГРЕЦИЯ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, ЗАПАД, Владимир Путин, Росконгресс
15:12 04.11.2026
 
Экс-советник Ципраса рассказал, когда западные компании вернутся в РФ

Экс-советник Ципраса Веланис: западные компании будут добиваться возвращения в Россию

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Западные компании будут активно добиваться возвращения в российский бизнес уже в этом или следующем году, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой, греческий общественный деятель и предприниматель Димитриос Веланис.
Веланис был советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах и занимался вопросами отношений с Россией и Восточной Европой. Сейчас он является членом наблюдательного совета фонда "Росконгресс".
"В этом году, в следующем году опять будут стучаться в двери наших компаний наши (западные - ред.) коллеги зарубежные, которые будут просить место в российском бизнесе... Потому что Запад проигрывает. Когда он считал, что санкциями он будет выигрывать стратегически Россию. Стратегически он проиграл", - сказал Веланис агентству в кулуарах Международной недели "Народы России", отвечая на вопрос о сроках возвращения западных компаний.
Предприниматель напомнил об исторических параллелях с современностью: как после холодной войны иностранные компании также сначала опасались ехать в Россию, но затем приезжали сотнями, убеждаясь в возможностях для работы.
"Эта политика не служит интересам самого Запада. Люди это понимают, бизнес понимает, и они уже выступают, что надо отходить от санкций, что надо вернуться к сотрудничеству с Россией по энергетике и по экономике, и по другим делам", - добавил Веланис.
Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва будет приветствовать возвращение ушедших с российского рынка компаний, если они "не нахамили и не наследили" в стране. Однако, как подчеркивал президент, в вопросе возврата иностранных компаний Россия будет исходить из интересов отечественного бизнеса.
 
Мировая экономикаГРЕЦИЯВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАЗАПАДВладимир ПутинРосконгресс
 
 
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