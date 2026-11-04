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Цивилев отметил вклад работников ТЭК в развитие России
Цивилев отметил вклад работников ТЭК в развитие России - 04.11.2026, ПРАЙМ
Цивилев отметил вклад работников ТЭК в развитие России
Работники топливно-энергетического комплекса (ТЭК) ежедневно вносят вклад в суверенитет и развитие России, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T11:17+0300
2026-11-04T11:17+0300
2026-11-04T11:17+0300
россия
сергей цивилев
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Работники топливно-энергетического комплекса (ТЭК) ежедневно вносят вклад в суверенитет и развитие России, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Минэнерго РФ опубликовало поздравление от министра с Днем народного единства, который отмечают в России в среду.
"Работники топливно-энергетического комплекса ежедневно вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и стабильное развитие России", - приводит слова Цивилева Минэнерго РФ в своем сообщении.
Он отметил, что надежное энергоснабжение, развитие инфраструктуры, внедрение передовых технологий возможны только благодаря слаженной работе команды профессионалов.
"Именно единство, взаимопомощь, уважение к традициям и культуре всех народов страны, готовность вместе отвечать на вызовы времени были и остаются основой развития нашего государства", - подчеркнул Цивилев.
Министр также пожелал россиянам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений и благополучия.
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россия, сергей цивилев
Цивилев отметил вклад работников ТЭК в развитие России
Цивилев: работники ТЭК ежедневно вносят вклад в суверенитет и развитие России
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Работники топливно-энергетического комплекса (ТЭК) ежедневно вносят вклад в суверенитет и развитие России, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Минэнерго РФ опубликовало поздравление от министра с Днем народного единства, который отмечают в России в среду.
"Работники топливно-энергетического комплекса ежедневно вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и стабильное развитие России", - приводит слова Цивилева Минэнерго РФ в своем сообщении.
Он отметил, что надежное энергоснабжение, развитие инфраструктуры, внедрение передовых технологий возможны только благодаря слаженной работе команды профессионалов.
"Именно единство, взаимопомощь, уважение к традициям и культуре всех народов страны, готовность вместе отвечать на вызовы времени были и остаются основой развития нашего государства", - подчеркнул Цивилев.
Министр также пожелал россиянам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений и благополучия.