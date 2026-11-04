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Цивилев отметил вклад работников ТЭК в развитие России

Цивилев отметил вклад работников ТЭК в развитие России - 04.11.2026, ПРАЙМ

Цивилев отметил вклад работников ТЭК в развитие России

Работники топливно-энергетического комплекса (ТЭК) ежедневно вносят вклад в суверенитет и развитие России, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T11:17+0300

2026-11-04T11:17+0300

2026-11-04T11:17+0300

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Работники топливно-энергетического комплекса (ТЭК) ежедневно вносят вклад в суверенитет и развитие России, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Минэнерго РФ опубликовало поздравление от министра с Днем народного единства, который отмечают в России в среду. "Работники топливно-энергетического комплекса ежедневно вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и стабильное развитие России", - приводит слова Цивилева Минэнерго РФ в своем сообщении. Он отметил, что надежное энергоснабжение, развитие инфраструктуры, внедрение передовых технологий возможны только благодаря слаженной работе команды профессионалов. "Именно единство, взаимопомощь, уважение к традициям и культуре всех народов страны, готовность вместе отвечать на вызовы времени были и остаются основой развития нашего государства", - подчеркнул Цивилев. Министр также пожелал россиянам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений и благополучия.

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россия, сергей цивилев