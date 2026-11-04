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Назван самый дорогой тур октября - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Назван самый дорогой тур октября
Назван самый дорогой тур октября - 04.11.2026, ПРАЙМ
Назван самый дорогой тур октября
Самым дорогим туром октября стала поездка четырех российских туристов на Мальдивы на 10 ночей - путешествие обошлось в 4,6 миллиона рублей, рассказали РИА... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T09:16+0300
2026-11-04T09:16+0300
туризм
бизнес
россия
хайнань
оаэ
таиланд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874917108.jpg?1793772990
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Самым дорогим туром октября стала поездка четырех российских туристов на Мальдивы на 10 ночей - путешествие обошлось в 4,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования туров Onlinetours Premium. "Самый дорогой тур, забронированный через cервис бронирования премиальных туров Onlinetours Premium в октябре 2026 года, стоил 4,61 миллиона рублей. За эту сумму четверо взрослых туристов приобрели поездку на Мальдивы на десять ночей", - выяснили аналитики. По их данным, второе место среди самых дорогих бронирований занял тур на китайский остров Хайнань стоимостью 2,45 миллиона рублей. Восемь туристов проживали 11 ночей в пятизвездочном отеле с полупансионом. Кроме того в тройку самых дорогих поездок также вошел отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за 2,1 миллиона рублей. Так, двое путешественников выбрали трехдневное размещение в пятизвездочном отеле с системой "все включено". На четвертом месте оказалась поездка компании из восьми человек в Таиланд на 13 ночей за 1,7 миллиона рублей, а замыкает пятерку самых дорогих бронирований путешествие на вьетнамский остров Фукуок пятерых взрослых и двоих детей на 14 ночей за 1,6 миллиона рублей.
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туризм, бизнес, россия, хайнань, оаэ, таиланд
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Хайнань, ОАЭ, ТАИЛАНД
09:16 04.11.2026
 
Назван самый дорогой тур октября

Самым дорогим туром октября стала поездка четырех российских туристов на Мальдивы

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Самым дорогим туром октября стала поездка четырех российских туристов на Мальдивы на 10 ночей - путешествие обошлось в 4,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования туров Onlinetours Premium.
"Самый дорогой тур, забронированный через cервис бронирования премиальных туров Onlinetours Premium в октябре 2026 года, стоил 4,61 миллиона рублей. За эту сумму четверо взрослых туристов приобрели поездку на Мальдивы на десять ночей", - выяснили аналитики.
По их данным, второе место среди самых дорогих бронирований занял тур на китайский остров Хайнань стоимостью 2,45 миллиона рублей. Восемь туристов проживали 11 ночей в пятизвездочном отеле с полупансионом.
Кроме того в тройку самых дорогих поездок также вошел отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за 2,1 миллиона рублей. Так, двое путешественников выбрали трехдневное размещение в пятизвездочном отеле с системой "все включено".
На четвертом месте оказалась поездка компании из восьми человек в Таиланд на 13 ночей за 1,7 миллиона рублей, а замыкает пятерку самых дорогих бронирований путешествие на вьетнамский остров Фукуок пятерых взрослых и двоих детей на 14 ночей за 1,6 миллиона рублей.
 
ТуризмБизнесРОССИЯХайнаньОАЭТАИЛАНД
 
 
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