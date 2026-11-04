https://1prime.ru/20261104/turkmenija-874924889.html

"Росатом" готов развивать с Туркменией высокотехнологичные направления

"Росатом" готов развивать с Туркменией высокотехнологичные направления - 04.11.2026, ПРАЙМ

"Росатом" готов развивать с Туркменией высокотехнологичные направления

"Росатом" готов развивать с Туркменией новые высокотехнологичные направления, сообщил журналистам заместитель генерального директора представительства... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T18:32+0300

2026-11-04T18:32+0300

2026-11-04T18:32+0300

россия

бизнес

туркмения

центральная азия

ашхабад

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874924889.jpg?1793806330

АШХАБАД, 4 ноя – ПРАЙМ. "Росатом" готов развивать с Туркменией новые высокотехнологичные направления, сообщил журналистам заместитель генерального директора представительства российской госкорпорации в Центральной Азии Дмитрий Константинов. "Что касается Туркменистана, мы убеждены, что и неэнергетические направления могут стать основой для постепенного расширения технологического партнерства. "Росатом" обладает необходимыми компетенциями для реализации комплексных проектов в области ядерной медицины, подготовки национальных специалистов, развития научно-исследовательской инфраструктуры и внедрения передовых технологических решений", – сказал он в кулуарах международной конференции "Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отраслей Туркменистана" (CIET-2026) в Ашхабаде. По его словам, для "Росатома" принципиально важно не просто предложить готовую технологию, а сформировать условия для развития собственных компетенций страны-партнера. Речь идет о передаче знаний и подготовке квалифицированных кадров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно развивать новые высокотехнологичные направления. Константинов отдельно отметил место Туркмении в энергетической системе Центральной Азии. По его словам, страна активно развивает энергетическую инфраструктуру, наращивает экспортный потенциал и уделяет большое внимание модернизации промышленности. "При этом даже для государств, обеспеченных собственными энергоресурсами, диверсификация энергетического баланса остается важнейшим условием устойчивого развития. В долгосрочной перспективе передовые атомные технологии могли бы стать дополнительным инструментом укрепления энергетической безопасности страны, обеспечивая надежное энергоснабжение новых производств и высвобождая дополнительные объемы природного газа для глубокой переработки и экспорта", – сказал представитель "Росатома". Он подчеркнул, что речь не идет о замещении традиционных источников энергии. По его словам, задача состоит в формировании сбалансированной энергетической системы, в которой различные технологии дополняют друг друга, создавая условия для промышленного роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Международная выставка и конференция "Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отраслей Туркменистана" (CIET-2026) проходит в Ашхабаде 3-5 ноября. Форум объединил более 800 делегатов из 60 стран.

туркмения

центральная азия

ашхабад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, туркмения, центральная азия, ашхабад, росатом