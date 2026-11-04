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Украина потеряла $723 миллиона из-за сокращения экспорта продуктов

Украина потеряла $723 миллиона из-за сокращения экспорта продуктов - 04.11.2026, ПРАЙМ

Украина потеряла $723 миллиона из-за сокращения экспорта продуктов

Украина с января по сентябрь потеряла 723 миллиона долларов из-за сокращения экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, следует из... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T07:46+0300

2026-11-04T07:46+0300

2026-11-04T07:46+0300

финансы

украина

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Украина с января по сентябрь потеряла 723 миллиона долларов из-за сокращения экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, следует из документов национального банка страны, которые изучило РИА Новости. Согласно данным нацбанка Украины, за девять месяцев текущего года экспорт продовольственных товаров и сырья для их изготовления в денежном выражении составил 16,963 миллиарда долларов. За аналогичный период 2025 года украинские экспортеры поставили за рубеж продовольствия на 16,24 миллиарда долларов. Таким образом, за год экспортная выручка Украины от продажи продовольственных товаров сократилась на 723 миллиона долларов. Президент России Владимир Путин заявил ранее, что после того, как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по НПЗ и судам с мирными грузами, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики. В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что в ответ на попытки киевского режима остановить российское судоходство в Черноморском регионе Вооруженные силы России наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, остановив ее работу на Черном море.

украина

киев

черное море

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финансы, украина, киев, черное море, владимир путин, валерий герасимов, нпз, вс рф