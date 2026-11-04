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На Украине завершили расследование по делу о коррупции в сфере энергетики

На Украине завершили расследование по делу о коррупции в сфере энергетики - 04.11.2026, ПРАЙМ

На Украине завершили расследование по делу о коррупции в сфере энергетики

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о завершении досудебного расследования по делу о коррупции в сфере украинской энергетики. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T11:14+0300

2026-11-04T11:14+0300

2026-11-04T11:14+0300

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энергоатом

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о завершении досудебного расследования по делу о коррупции в сфере украинской энергетики. "НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) завершили досудебное расследование по делу высокоуровневой преступной организации, которая действовала в энергетическом секторе и, по данным следствия, системно получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" и других государственных предприятий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале антикоррупционеров. Как передает НАБУ, участники схемы требовали от 10% до 15% стоимости контрактов. Отмечается, что для легализации незаконно полученных средств фигуранты дела использовали отдельный офис, криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд. В течение 2020-2025 годов через их офис прошло более 111 миллионов долларов и 12 миллионов евро, подчеркнули в НАБУ. НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.

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украина, владимир зеленский, набу, энергоатом, рада