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На Украине зафиксировали сокращение ВВП

На Украине зафиксировали сокращение ВВП - 04.11.2026, ПРАЙМ

На Украине зафиксировали сокращение ВВП

Украинский госстат зафиксировал сокращение ВВП Украины по итогам третьего квартала 2026 года и падение экономики. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T20:50+0300

2026-11-04T20:50+0300

2026-11-04T20:50+0300

украина

сергей марченко

всемирный банк

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Украинский госстат зафиксировал сокращение ВВП Украины по итогам третьего квартала 2026 года и падение экономики. "Реальный ВВП в ІІІ квартале 2026 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с ІІІ кварталом 2025 года – на 0,7%", - говорится на сайте украинского госстата. По данным ведомства, данные ВВП за ІІІ квартал 2026 года оперативны. На сайте отмечается, что оперативная оценка ВВП базируется на предварительной статистической информации о реальных темпах роста (снижения) объемов производства по видам экономической деятельности. Национальный банк Украины в октябре спрогнозировал падение реального валового внутреннего продукта страны на 0,4% в этом году. Министр финансов Украины Сергей Марченко в октябре сообщал, что экономика страны показала почти нулевой прирост реального ВВП за восемь месяцев этого года. Всемирный банк отмечал в своем октябрьском докладе, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2% - это станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.

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украина, сергей марченко, всемирный банк