https://1prime.ru/20261104/uljanovsk-874916350.html
В Ульяновске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Ульяновске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Ульяновске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщает Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T07:04+0300
2026-11-04T07:04+0300
2026-11-04T07:04+0300
бизнес
ульяновск
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874916350.jpg?1793765045
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Ульяновск ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, ульяновск, росавиация
Бизнес, Ульяновск, Росавиация
В Ульяновске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Ульяновск ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.