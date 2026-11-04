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В Узбекистане собрали рекордный урожай хлопка-сырца

В Узбекистане собрали рекордный урожай хлопка-сырца - 04.11.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане собрали рекордный урожай хлопка-сырца

Урожай хлопка-сырца в Узбекистане впервые за годы независимости страны в этом сезоне превысил 5 миллионов тонн, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T21:38+0300

2026-11-04T21:38+0300

2026-11-04T21:38+0300

мировая экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874926139.jpg?1793817531

ТАШКЕНТ, 4 ноя – ПРАЙМ. Урожай хлопка-сырца в Узбекистане впервые за годы независимости страны в этом сезоне превысил 5 миллионов тонн, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев. "От всей души поздравляю вас с рекордным результатом – впервые в истории Нового Узбекистана собран высокий хирман хлопка в более чем 5 миллионов тонн", - сказал Мирзиеев в своим поздравлении работникам сельского хозяйства страны, опубликованном на сайте главы государства. В частности, за прошедший период урожайность в хлопководстве выросла в 2,7 раза – с 21 до 56 центнеров с гектара, а 85% урожая было собрано с помощью более 3 тысяч хлопкоуборочных машин за 30-35 дней. Мирзиеев отметил, что в этом году в условиях усиления негативного воздействия изменения климата удалось завершить сбор высококачественного хлопка-сырца до наступления непогоды, за счет внутренних возможностей в агросекторе. "Мы поставили перед собой цель довести в следующем году урожайность хлопчатника по стране в среднем до 65-70 центнеров с гектара за счет создания еще больших условий для высевания высокоурожайных сортов, широкого применения агродронов, водо- и энергосберегающих технологий, искусственного интеллекта", - добавил Мирзиеев. Ежегодно в Узбекистане с начала 90-х годов выращивали около 3 миллионов тонн хлопка-сырца (шестое место в мире) и производили 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Сезон массового сбора хлопка в республике приходится на сентябрь-октябрь. Около 40% выработанного хлопка-волокна ранее отгружалось на экспорт. Мирзиеев в 2022 году заявил, что республика прекратила экспорт хлопка и полностью перерабатывает его на внутреннем рынке, в том числе за счет создания хлопково-текстильных кластеров. В 2024 году республика начала импорт сырья для увеличения его переработки для загрузки местных предприятий.

узбекистан

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мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев