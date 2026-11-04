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Вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов
Вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов - 04.11.2026, ПРАЙМ
Вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов
Вклад искусственного интеллекта в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов, говорится в докладе Китайской академии исследований... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T07:55+0300
2026-11-04T07:55+0300
технологии
мировая экономика
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УЧЖЭНЬ (Китай), 4 ноя - ПРАЙМ. Вклад искусственного интеллекта в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов, говорится в докладе Китайской академии исследований киберпространства о развитии интернета в мире. Доклад был представлен в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета в китайском Учжэне. "Новый виток научно-технической революции и промышленной трансформации ускоряется. Мировой искусственный интеллект переживает скачок от количественных изменений к качественным, ускоренно проникает в физический мир и способствует всестороннему расширению научных исследований", - говорится документе. Отмечается, что, по прогнозам, "к 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировую экономику достигнет 22,3 триллиона долларов, или 3,7% мирового ВВП". "Однако одновременно с этим все более остро проявляется проблема проблема несбалансированного регионального развития, особенно с учетом того, что развитие искусственного интеллекта создало новый разрыв в сфере ИИ, увеличивая цифровое неравенство между странами", - добавили авторы доклада.
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технологии, мировая экономика
Технологии, Мировая экономика
07:55 04.11.2026
 
Вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов

Доклад: вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов

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УЧЖЭНЬ (Китай), 4 ноя - ПРАЙМ. Вклад искусственного интеллекта в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов, говорится в докладе Китайской академии исследований киберпространства о развитии интернета в мире.
Доклад был представлен в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета в китайском Учжэне.
"Новый виток научно-технической революции и промышленной трансформации ускоряется. Мировой искусственный интеллект переживает скачок от количественных изменений к качественным, ускоренно проникает в физический мир и способствует всестороннему расширению научных исследований", - говорится документе.
Отмечается, что, по прогнозам, "к 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировую экономику достигнет 22,3 триллиона долларов, или 3,7% мирового ВВП".
"Однако одновременно с этим все более остро проявляется проблема проблема несбалансированного регионального развития, особенно с учетом того, что развитие искусственного интеллекта создало новый разрыв в сфере ИИ, увеличивая цифровое неравенство между странами", - добавили авторы доклада.
 
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