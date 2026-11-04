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Вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов

Вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов - 04.11.2026, ПРАЙМ

Вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов

Вклад искусственного интеллекта в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов, говорится в докладе Китайской академии исследований... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T07:55+0300

2026-11-04T07:55+0300

2026-11-04T07:55+0300

технологии

мировая экономика

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УЧЖЭНЬ (Китай), 4 ноя - ПРАЙМ. Вклад искусственного интеллекта в мировую экономику к 2030 году достигнет 22,3 триллиона долларов, говорится в докладе Китайской академии исследований киберпространства о развитии интернета в мире. Доклад был представлен в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета в китайском Учжэне. "Новый виток научно-технической революции и промышленной трансформации ускоряется. Мировой искусственный интеллект переживает скачок от количественных изменений к качественным, ускоренно проникает в физический мир и способствует всестороннему расширению научных исследований", - говорится документе. Отмечается, что, по прогнозам, "к 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировую экономику достигнет 22,3 триллиона долларов, или 3,7% мирового ВВП". "Однако одновременно с этим все более остро проявляется проблема проблема несбалансированного регионального развития, особенно с учетом того, что развитие искусственного интеллекта создало новый разрыв в сфере ИИ, увеличивая цифровое неравенство между странами", - добавили авторы доклада.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика