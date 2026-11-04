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Вкладчики Alta banka из РФ получат свои деньги наравне с гражданами Сербии

Вкладчики Alta banka из РФ получат свои деньги наравне с гражданами Сербии - 04.11.2026, ПРАЙМ

Вкладчики Alta banka из РФ получат свои деньги наравне с гражданами Сербии

Вкладчики сербского Alta banka из РФ в рамках процедуры банкротства получат назад свои средства по установленной процедуре наравне с гражданами Сербии, заявил... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T20:05+0300

2026-11-04T20:05+0300

2026-11-04T20:05+0300

финансы

банки

россия

сербия

белград

александр вучич

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БЕЛГРАД, 4 ноя – ПРАЙМ. Вкладчики сербского Alta banka из РФ в рамках процедуры банкротства получат назад свои средства по установленной процедуре наравне с гражданами Сербии, заявил представитель победившего на парламентских выборах движения "Студенческий список", финансист Эмир Зилджович. Прокуратура Сербии по делам оргпреступности (JTOK) ранее заявила о задержании владельца популярного у граждан РФ в Сербии Alta bankа в Сербии Давора Мацура по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро. Суд в Белграде начал процедуру банкротства банка. "Российские граждане не находятся ни в привилегированном, ни в более тяжелом положении, чем все остальные, кто хранил деньги в Alta banka и, согласно закону и нормам, средства им будут возвращены", - сказал Зилджович на пресс-конференции в среду. Народный банк Сербии в конце октября отозвал лицензию у Alta banka, который считался близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента Александра Вучича. Агентство по защите вкладов, согласно закону, в срок до семи рабочих дней должно обеспечить выплаты застрахованных вкладов. Для физических лиц сумма обязательно застрахованного вклада составляет до 50 тысяч евро. Владелец банка предприниматель Давор Мацура считался близким руководству СПП, свою карьеру начал в 2008 году с открытия обменного пункта валюты под названием Alta. В последнее время, по данным сербских СМИ, активы владельца банка росли, включили розничные торговые сети, ювелирные магазины и предприятия строительного сектора.

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финансы, банки, россия, сербия, белград, александр вучич