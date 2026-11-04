https://1prime.ru/20261104/volgograd-874916199.html
В аэропортах Волгограда и Самары ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда и Самары ввели временные ограничения - 04.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Волгограда и Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Самары, сообщает Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T06:30+0300
2026-11-04T06:30+0300
2026-11-04T06:30+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Самары, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Волгограда, Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, волгоград, самара, росавиация
Бизнес, ВОЛГОГРАД, САМАРА, Росавиация
В аэропортах Волгограда и Самары ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Самары, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Волгограда, Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.