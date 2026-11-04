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В аэропортах Волгограда и Самары ввели временные ограничения

В аэропортах Волгограда и Самары ввели временные ограничения - 04.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Волгограда и Самары ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Самары, сообщает Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T06:30+0300

2026-11-04T06:30+0300

2026-11-04T06:30+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Самары, сообщает Росавиация. "Аэропорты Волгограда, Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, волгоград, самара, росавиация