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В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T06:58+0300
2026-11-04T06:58+0300
2026-11-04T06:58+0300
бизнес
волгоград
росавиация
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, волгоград, росавиация
Бизнес, ВОЛГОГРАД, Росавиация
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.