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Вулин заявил, что прилетел в Москву для переговоров о поставках газа - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Вулин заявил, что прилетел в Москву для переговоров о поставках газа
Вулин заявил, что прилетел в Москву для переговоров о поставках газа - 04.11.2026, ПРАЙМ
Вулин заявил, что прилетел в Москву для переговоров о поставках газа
Председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что прилетел в Москву для переговоров о поставках | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T23:06+0300
2026-11-04T23:06+0300
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БЕЛГРАД, 4 ноя - ПРАЙМ. Председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что прилетел в Москву для переговоров о поставках газа и продолжении сотрудничества. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович в среду сообщил, что летел на переговоры по продлению газового контракта в РФ самолетом авиакомпании Air Serbia, который вернули в Белград для дополнительной проверки безопасности. Он сказал, что на борту также были Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. "Здесь, в Москве, у меня будет ряд встреч с очень важными представителями российского государства и хозяйства, каждого из них я буду просить быть благосклонным к Сербии и продлить газовый контракт и любить Сербию, как всегда ее и любили", - сказал Вулин в видеообращении в Instagram (соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская). Нынешний трехмесячный контракт на поставки природного газа между "Газпромом" и "Србиягаз" истекает 31 декабря. Согласно договору РФ в этом году поставит Сербии до 2,6 миллиарда кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны. По данным сервиса Flightradar24, самолет JU 134 Air Serbia вылетел 3 ноября в 20.48 мск из Белграда. Примерно в полночь самолет развернулся и направился назад в аэропорт города. По данным портала, самолет JU 134 вновь вылетел из Белграда в Москву примерно в 03.56 мск и в 6.43 мск приземлился в аэропорту "Шереметьево". Высшая прокуратура в Белграде в среду сообщила о начале проверки обоснованности решения о возвращении самолета.
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газ, россия, сербия, белград, москва, србиягаз, instagram, газпром
Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, МОСКВА, Србиягаз, Instagram, Газпром
23:06 04.11.2026
 
Вулин заявил, что прилетел в Москву для переговоров о поставках газа

Бывший вице-премьер Сербии Вулин прилетел в Москву для переговоров о поставках газа

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БЕЛГРАД, 4 ноя - ПРАЙМ. Председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что прилетел в Москву для переговоров о поставках газа и продолжении сотрудничества.
Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович в среду сообщил, что летел на переговоры по продлению газового контракта в РФ самолетом авиакомпании Air Serbia, который вернули в Белград для дополнительной проверки безопасности. Он сказал, что на борту также были Вулин и министр без портфеля Ненад Попович.
"Здесь, в Москве, у меня будет ряд встреч с очень важными представителями российского государства и хозяйства, каждого из них я буду просить быть благосклонным к Сербии и продлить газовый контракт и любить Сербию, как всегда ее и любили", - сказал Вулин в видеообращении в Instagram (соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская).
Нынешний трехмесячный контракт на поставки природного газа между "Газпромом" и "Србиягаз" истекает 31 декабря. Согласно договору РФ в этом году поставит Сербии до 2,6 миллиарда кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны.
По данным сервиса Flightradar24, самолет JU 134 Air Serbia вылетел 3 ноября в 20.48 мск из Белграда. Примерно в полночь самолет развернулся и направился назад в аэропорт города. По данным портала, самолет JU 134 вновь вылетел из Белграда в Москву примерно в 03.56 мск и в 6.43 мск приземлился в аэропорту "Шереметьево". Высшая прокуратура в Белграде в среду сообщила о начале проверки обоснованности решения о возвращении самолета.
 
ГазРОССИЯСЕРБИЯБЕЛГРАДМОСКВАСрбиягазInstagramГазпром
 
 
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