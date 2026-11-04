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Запасы дистиллятного топлива в США упали до минимума с 2003 года

Запасы дистиллятного топлива в США упали до минимума с 2003 года - 04.11.2026, ПРАЙМ

Запасы дистиллятного топлива в США упали до минимума с 2003 года

Коммерческие запасы дистиллятного топлива в США, включая дизельное топливо и топочный мазут, сократились до минимума с 2003 года, опустившись ниже... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T23:39+0300

2026-11-04T23:39+0300

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – ПРАЙМ. Коммерческие запасы дистиллятного топлива в США, включая дизельное топливо и топочный мазут, сократились до минимума с 2003 года, опустившись ниже психологической отметки в 100 миллионов баррелей, следует из еженедельного доклада управления энергетической информации (EIA) при минэнерго страны. По данным EIA, за неделю, завершившуюся 30 октября, запасы дистиллятов упали на 3,6 миллиона баррелей или до 99,3 миллиона баррелей в хранилищах впервые за последние 23 года. При этом, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя розничная цена дизельного топлива в США на сегодняшний день составляет 6,27 доллара за галлон (около 3,8 литров), оставаясь при этом почти на 70% выше прошлогоднего показателя (3,69 доллара). Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что резкое удорожание дизеля на внутреннем рынке произошло из-за атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Договоренность о поставках российского дизтоплива на мировой рынок была достигнута 9 октября между президентами РФ и США. После этого американский лидер вновь раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от мирного урегулирования и нежелание прекратить атаки на российские НПЗ, заявив о необходимости смены руководства в Киеве для переговоров с Москвой. Позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первые три танкера с российским топливом уже направляются к Атлантическому побережью США.

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мировая экономика, сша, киев, москва, дональд трамп, владимир зеленский, александр новак, eia, нпз