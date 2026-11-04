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Золото дорожает на 2,5% после выборов в США - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Золото дорожает на 2,5% после выборов в США
Золото дорожает на 2,5% после выборов в США - 04.11.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает на 2,5% после выборов в США
Стоимость золота растет на 2,5% в среду вечером после промежуточных выборов в США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T19:38+0300
2026-11-04T19:38+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 2,5% в среду вечером после промежуточных выборов в США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 18.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 99,4 доллара, или на 2,53% - до 4039,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,64% - до 52,06 доллара за унцию. На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места. Аналитики отмечают, что такие прогнозы результатов американских выборов вызвали снижение стоимости доллара - его индекс (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в среду снижается на 0,4%. "Золото получило поддержку на фоне ослабления доллара. Ситуация, при которой конгресс не способен принимать значимые законы и, вероятно, окажется в состоянии политического тупика, может несколько негативно сказаться на экономике США", - приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уайкоффа. Такая ситуация, по словам эксперта, также может позволить Федеральной резервной системе США придерживаться более мягкой денежно-кредитной политики. Заметный рост в среду демонстрируют и другие драгоценные металлы: цена январского фьючерса на платину росла на 3,62% - до 1481,8 доллара за тройскую унцию, декабрьского фьючерса на палладий - на 6,28%, до 992,25 доллара за унцию.
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рынок, мировая экономика, сша, comex, cnn
Рынок, Мировая экономика, США, Comex, CNN
19:38 04.11.2026
 
Золото дорожает на 2,5% после выборов в США

Золото дорожает на 2,5% после промежуточных выборов в США

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 2,5% в среду вечером после промежуточных выборов в США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 18.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 99,4 доллара, или на 2,53% - до 4039,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,64% - до 52,06 доллара за унцию.
На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.
Аналитики отмечают, что такие прогнозы результатов американских выборов вызвали снижение стоимости доллара - его индекс (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в среду снижается на 0,4%.
"Золото получило поддержку на фоне ослабления доллара. Ситуация, при которой конгресс не способен принимать значимые законы и, вероятно, окажется в состоянии политического тупика, может несколько негативно сказаться на экономике США", - приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уайкоффа.
Такая ситуация, по словам эксперта, также может позволить Федеральной резервной системе США придерживаться более мягкой денежно-кредитной политики.
Заметный рост в среду демонстрируют и другие драгоценные металлы: цена январского фьючерса на платину росла на 3,62% - до 1481,8 доллара за тройскую унцию, декабрьского фьючерса на палладий - на 6,28%, до 992,25 доллара за унцию.
 
РынокМировая экономикаСШАComexCNN
 
 
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