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В АЕБ назвали факторы поддержки российского авторынка в конце года - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В АЕБ назвали факторы поддержки российского авторынка в конце года
В АЕБ назвали факторы поддержки российского авторынка в конце года - 05.11.2026, ПРАЙМ
В АЕБ назвали факторы поддержки российского авторынка в конце года
Возобновление программы льготного автокредитования и растущий интерес к гибридным автомобилям могут стать дополнительными факторами поддержки рынка в России в... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:29+0300
2026-11-05T12:29+0300
бизнес
финансы
россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Возобновление программы льготного автокредитования и растущий интерес к гибридным автомобилям могут стать дополнительными факторами поддержки рынка в России в конце текущего года, считает председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев. Общие рыночные настроения, по его словам, по-прежнему сдерживаются сохранением уровня ключевой ставки, снижением доступности финансирования, а также приостановкой действия мер государственной поддержки. "В то же время ожидаемое с 1 декабря возобновление программы льготного автокредитования, а также растущий интерес к гибридным автомобилям могут стать дополнительными факторами поддержки рынка в конце года", - цитирует АЕБ слова Калицева. По данным комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре 2026 года в России составили 133 824 единицы. По данным ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств), объем рынка в октябре 2026 года составил 136 806 автомобилей, что на 19,9% меньше, чем в октябре 2025 года. За 10 месяцев текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 1,1% в годовом выражении и составили 1,105 миллиона единиц.
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бизнес, финансы, россия
Бизнес, Финансы, РОССИЯ
12:29 05.11.2026
 
В АЕБ назвали факторы поддержки российского авторынка в конце года

АЕБ: возобновление льготного автокредитования может поддержать рынок в конце года

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Возобновление программы льготного автокредитования и растущий интерес к гибридным автомобилям могут стать дополнительными факторами поддержки рынка в России в конце текущего года, считает председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.
Общие рыночные настроения, по его словам, по-прежнему сдерживаются сохранением уровня ключевой ставки, снижением доступности финансирования, а также приостановкой действия мер государственной поддержки.
"В то же время ожидаемое с 1 декабря возобновление программы льготного автокредитования, а также растущий интерес к гибридным автомобилям могут стать дополнительными факторами поддержки рынка в конце года", - цитирует АЕБ слова Калицева.
По данным комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре 2026 года в России составили 133 824 единицы.
По данным ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств), объем рынка в октябре 2026 года составил 136 806 автомобилей, что на 19,9% меньше, чем в октябре 2025 года. За 10 месяцев текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 1,1% в годовом выражении и составили 1,105 миллиона единиц.
 
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