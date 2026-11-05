https://1prime.ru/20261105/aeroflot-874938052.html

"Аэрофлот" открыл стойку регистрации для многодетных семей в Пулково

"Аэрофлот" открыл стойку регистрации для многодетных семей в Пулково - 05.11.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" открыл стойку регистрации для многодетных семей в Пулково

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла в аэропорту "Пулково" стойку регистрации для многодетных семей, сообщил перевозчик. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:49+0300

2026-11-05T11:49+0300

2026-11-05T11:49+0300

бизнес

аэрофлот

аэропорт пулково

аэропорт шереметьево

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874938052.jpg?1793868577

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла в аэропорту "Пулково" стойку регистрации для многодетных семей, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открыл стойку для многодетных семей в аэропорту "Пулково". Воспользоваться стойкой №41 на внутренних рейсах могут пассажиры с тремя и более детьми, из которых хотя бы один ребенок младше 12 лет", - говорится в сообщении. Многодетные путешественники смогут на новой стойке сдать багаж, оформить детскую коляску до борта, получить посадочные талоны и пройти без очереди в зону досмотра, отметили в авиакомпании. Кроме того, по правилам авиакомпании, многодетным пассажирам, которые путешествуют с тремя и более детьми, предоставляется приоритетный проход на предполетный досмотр и приоритетная посадка в самолет на стойке для бизнес-класса/SkyPriority. Первая стойка "Аэрофлота" для многодетных была открыта в апреле 2026 года в базовом аэропорту "Шереметьево". За шесть месяцев сервисом воспользовалось более 4,4 тысячи многодетных семей - это более 21,9 тысячи пассажиров. "Аэрофлот" намерен постепенно внедрять стойки обслуживания для многодетных и в других аэропортах. На очереди - сибирский хаб Группы "Аэрофлот" в Красноярске", - подчеркнули в авиакомпании. Пилотный проект по внедрению отдельной стойки - часть клиентоцентричного подхода к обслуживанию многодетных. Авиаперевозчик запланировал новые сервисы на всех этапах клиентского пути большой семьи с детьми: от оформления перевозки и до прибытия в пункт назначения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэрофлот, аэропорт пулково, аэропорт шереметьево