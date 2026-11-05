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"Аэрофлот" открыл стойку регистрации для многодетных семей в Пулково - 05.11.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" открыл стойку регистрации для многодетных семей в Пулково
"Аэрофлот" открыл стойку регистрации для многодетных семей в Пулково - 05.11.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" открыл стойку регистрации для многодетных семей в Пулково
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла в аэропорту "Пулково" стойку регистрации для многодетных семей, сообщил перевозчик. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:49+0300
2026-11-05T11:49+0300
бизнес
аэрофлот
аэропорт пулково
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла в аэропорту "Пулково" стойку регистрации для многодетных семей, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открыл стойку для многодетных семей в аэропорту "Пулково". Воспользоваться стойкой №41 на внутренних рейсах могут пассажиры с тремя и более детьми, из которых хотя бы один ребенок младше 12 лет", - говорится в сообщении. Многодетные путешественники смогут на новой стойке сдать багаж, оформить детскую коляску до борта, получить посадочные талоны и пройти без очереди в зону досмотра, отметили в авиакомпании. Кроме того, по правилам авиакомпании, многодетным пассажирам, которые путешествуют с тремя и более детьми, предоставляется приоритетный проход на предполетный досмотр и приоритетная посадка в самолет на стойке для бизнес-класса/SkyPriority. Первая стойка "Аэрофлота" для многодетных была открыта в апреле 2026 года в базовом аэропорту "Шереметьево". За шесть месяцев сервисом воспользовалось более 4,4 тысячи многодетных семей - это более 21,9 тысячи пассажиров. "Аэрофлот" намерен постепенно внедрять стойки обслуживания для многодетных и в других аэропортах. На очереди - сибирский хаб Группы "Аэрофлот" в Красноярске", - подчеркнули в авиакомпании. Пилотный проект по внедрению отдельной стойки - часть клиентоцентричного подхода к обслуживанию многодетных. Авиаперевозчик запланировал новые сервисы на всех этапах клиентского пути большой семьи с детьми: от оформления перевозки и до прибытия в пункт назначения.
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бизнес, аэрофлот, аэропорт пулково, аэропорт шереметьево
Бизнес, Аэрофлот, аэропорт Пулково, аэропорт Шереметьево
11:49 05.11.2026
 
"Аэрофлот" открыл стойку регистрации для многодетных семей в Пулково

"Аэрофлот" открыл в аэропорту "Пулково" стойку регистрации для многодетных семей

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла в аэропорту "Пулково" стойку регистрации для многодетных семей, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" открыл стойку для многодетных семей в аэропорту "Пулково". Воспользоваться стойкой №41 на внутренних рейсах могут пассажиры с тремя и более детьми, из которых хотя бы один ребенок младше 12 лет", - говорится в сообщении.
Многодетные путешественники смогут на новой стойке сдать багаж, оформить детскую коляску до борта, получить посадочные талоны и пройти без очереди в зону досмотра, отметили в авиакомпании.
Кроме того, по правилам авиакомпании, многодетным пассажирам, которые путешествуют с тремя и более детьми, предоставляется приоритетный проход на предполетный досмотр и приоритетная посадка в самолет на стойке для бизнес-класса/SkyPriority.
Первая стойка "Аэрофлота" для многодетных была открыта в апреле 2026 года в базовом аэропорту "Шереметьево". За шесть месяцев сервисом воспользовалось более 4,4 тысячи многодетных семей - это более 21,9 тысячи пассажиров.
"Аэрофлот" намерен постепенно внедрять стойки обслуживания для многодетных и в других аэропортах. На очереди - сибирский хаб Группы "Аэрофлот" в Красноярске", - подчеркнули в авиакомпании.
Пилотный проект по внедрению отдельной стойки - часть клиентоцентричного подхода к обслуживанию многодетных. Авиаперевозчик запланировал новые сервисы на всех этапах клиентского пути большой семьи с детьми: от оформления перевозки и до прибытия в пункт назначения.
 
БизнесАэрофлотаэропорт Пулковоаэропорт Шереметьево
 
 
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