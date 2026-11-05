Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/aes-874961260.html
Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта
Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта - 05.11.2026, ПРАЙМ
Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта
Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после ремонта, сообщила пресс-служба станции. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:25+0300
2026-11-05T20:26+0300
смоленск
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874961260.jpg?1793899582
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после ремонта, сообщила пресс-служба станции. Сообщалось, что энергоблок №3 Смоленской АЭС 26 сентября был выведен в плановый ремонт, в ходе которого персоналу предстояло выполнить сотни технологических операций и работы по внутриреакторному контролю. "Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после планового текущего ремонта. За время ремонта проведен внутриреакторный контроль технологических каналов и графитовой кладки реактора, заменены каналы системы управления и защиты, отремонтировано основное насосное оборудование", - говорится в сообщении. Отмечается, что на турбогенераторе №5 выполнен капитальный ремонт цилиндров высокого давления, на турбогенераторе №6 — капитальный ремонт цилиндров низкого давления, проведена модернизация оборудования. "С выходом третьего энергоблока на номинальную мощность Смоленская АЭС завершила ремонтную кампанию 2026 года", - говорится в сообщении. Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"), крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС - три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого - 1000 МВт.
смоленск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
смоленск, росатом
Смоленск, Росатом
20:25 05.11.2026 (обновлено: 20:26 05.11.2026)
 
Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта

Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после ремонта, сообщила пресс-служба станции.
Сообщалось, что энергоблок №3 Смоленской АЭС 26 сентября был выведен в плановый ремонт, в ходе которого персоналу предстояло выполнить сотни технологических операций и работы по внутриреакторному контролю.
"Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после планового текущего ремонта. За время ремонта проведен внутриреакторный контроль технологических каналов и графитовой кладки реактора, заменены каналы системы управления и защиты, отремонтировано основное насосное оборудование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на турбогенераторе №5 выполнен капитальный ремонт цилиндров высокого давления, на турбогенераторе №6 — капитальный ремонт цилиндров низкого давления, проведена модернизация оборудования.
"С выходом третьего энергоблока на номинальную мощность Смоленская АЭС завершила ремонтную кампанию 2026 года", - говорится в сообщении.
Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"), крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС - три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого - 1000 МВт.
 
СмоленскРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала