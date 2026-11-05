https://1prime.ru/20261105/aes-874961260.html
Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта
Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта - 05.11.2026, ПРАЙМ
Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта
Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после ремонта, сообщила пресс-служба станции. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:25+0300
2026-11-05T20:25+0300
2026-11-05T20:26+0300
смоленск
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874961260.jpg?1793899582
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после ремонта, сообщила пресс-служба станции. Сообщалось, что энергоблок №3 Смоленской АЭС 26 сентября был выведен в плановый ремонт, в ходе которого персоналу предстояло выполнить сотни технологических операций и работы по внутриреакторному контролю. "Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после планового текущего ремонта. За время ремонта проведен внутриреакторный контроль технологических каналов и графитовой кладки реактора, заменены каналы системы управления и защиты, отремонтировано основное насосное оборудование", - говорится в сообщении. Отмечается, что на турбогенераторе №5 выполнен капитальный ремонт цилиндров высокого давления, на турбогенераторе №6 — капитальный ремонт цилиндров низкого давления, проведена модернизация оборудования. "С выходом третьего энергоблока на номинальную мощность Смоленская АЭС завершила ремонтную кампанию 2026 года", - говорится в сообщении. Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"), крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС - три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого - 1000 МВт.
смоленск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, росатом
Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта
Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после ремонта, сообщила пресс-служба станции.
Сообщалось, что энергоблок №3 Смоленской АЭС 26 сентября был выведен в плановый ремонт, в ходе которого персоналу предстояло выполнить сотни технологических операций и работы по внутриреакторному контролю.
"Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после планового текущего ремонта. За время ремонта проведен внутриреакторный контроль технологических каналов и графитовой кладки реактора, заменены каналы системы управления и защиты, отремонтировано основное насосное оборудование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на турбогенераторе №5 выполнен капитальный ремонт цилиндров высокого давления, на турбогенераторе №6 — капитальный ремонт цилиндров низкого давления, проведена модернизация оборудования.
"С выходом третьего энергоблока на номинальную мощность Смоленская АЭС завершила ремонтную кампанию 2026 года", - говорится в сообщении.
Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"), крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС - три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого - 1000 МВт.