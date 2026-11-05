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Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта

Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта - 05.11.2026, ПРАЙМ

Энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после ремонта

Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после ремонта, сообщила пресс-служба станции. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:25+0300

2026-11-05T20:25+0300

2026-11-05T20:26+0300

смоленск

росатом

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после ремонта, сообщила пресс-служба станции. Сообщалось, что энергоблок №3 Смоленской АЭС 26 сентября был выведен в плановый ремонт, в ходе которого персоналу предстояло выполнить сотни технологических операций и работы по внутриреакторному контролю. "Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после планового текущего ремонта. За время ремонта проведен внутриреакторный контроль технологических каналов и графитовой кладки реактора, заменены каналы системы управления и защиты, отремонтировано основное насосное оборудование", - говорится в сообщении. Отмечается, что на турбогенераторе №5 выполнен капитальный ремонт цилиндров высокого давления, на турбогенераторе №6 — капитальный ремонт цилиндров низкого давления, проведена модернизация оборудования. "С выходом третьего энергоблока на номинальную мощность Смоленская АЭС завершила ремонтную кампанию 2026 года", - говорится в сообщении. Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"), крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС - три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого - 1000 МВт.

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