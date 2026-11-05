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АКРА понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)"

АКРА понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)" - 05.11.2026, ПРАЙМ

АКРА понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)", прогноз остался "негативным", сообщается на сайте... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T13:50+0300

2026-11-05T13:50+0300

2026-11-05T13:50+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)", прогноз остался "негативным", сообщается на сайте организации. "АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО "Распадская" до уровня AA (RU), прогноз "негативный", - сказано в сообщении. "Понижение кредитного рейтинга ПАО "Распадская" связано с ухудшением оценок за размер - показатель FFO (средства от операционной деятельности - ред.) до чистых процентных платежей и налогов опустился ниже 1,5 базисного пункта ВВП, за рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов, которая опустилась ниже 20%, за рентабельность по свободному денежному потоку (FCF), которая опустилась ниже -3%, а также с высокой вероятностью того, что и по итогам 2026 года эти показатели будут находиться на уровнях ниже указанных", - поясняется в сообщении. Отмечается, что в АКРА сохранили "негативный" прогноз по кредитному рейтингу из-за вероятности менее уверенного восстановления финансовых показателей компании в 2027 году на фоне постепенного роста цен на ее основную продукцию, что может привести к необходимости привлечения компанией заемных средств. Тем не менее в АКРА отметили сильную оценку себестоимости добычи и достаточность ресурсной базы. Геологическая особенность месторождений компании позволяет производить уголь с одним из самых низких показателей себестоимости в мире. Запасы компании составляют 1,5 миллиарда тонн угля, что при текущем уровне добычи гарантирует свыше 80 лет эксплуатационного периода. Высокая оценка за географию стала следствием значительного объема экспорта (около 64%) в структуре продаж компании, уточнили в АКРА. Группа "Распадская" - лидер российского рынка и один из крупных международных экспортеров коксующегося угля. Объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Туве: семь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

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банки, финансы, кемеровская область, тува, акра