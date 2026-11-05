Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АКРА понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)" - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/akr-874942555.html
АКРА понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)"
АКРА понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)" - 05.11.2026, ПРАЙМ
АКРА понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)", прогноз остался "негативным", сообщается на сайте... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:50+0300
2026-11-05T13:50+0300
банки
финансы
кемеровская область
тува
акра
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874942555.jpg?1793875856
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)", прогноз остался "негативным", сообщается на сайте организации. "АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО "Распадская" до уровня AA (RU), прогноз "негативный", - сказано в сообщении. "Понижение кредитного рейтинга ПАО "Распадская" связано с ухудшением оценок за размер - показатель FFO (средства от операционной деятельности - ред.) до чистых процентных платежей и налогов опустился ниже 1,5 базисного пункта ВВП, за рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов, которая опустилась ниже 20%, за рентабельность по свободному денежному потоку (FCF), которая опустилась ниже -3%, а также с высокой вероятностью того, что и по итогам 2026 года эти показатели будут находиться на уровнях ниже указанных", - поясняется в сообщении. Отмечается, что в АКРА сохранили "негативный" прогноз по кредитному рейтингу из-за вероятности менее уверенного восстановления финансовых показателей компании в 2027 году на фоне постепенного роста цен на ее основную продукцию, что может привести к необходимости привлечения компанией заемных средств. Тем не менее в АКРА отметили сильную оценку себестоимости добычи и достаточность ресурсной базы. Геологическая особенность месторождений компании позволяет производить уголь с одним из самых низких показателей себестоимости в мире. Запасы компании составляют 1,5 миллиарда тонн угля, что при текущем уровне добычи гарантирует свыше 80 лет эксплуатационного периода. Высокая оценка за географию стала следствием значительного объема экспорта (около 64%) в структуре продаж компании, уточнили в АКРА. Группа "Распадская" - лидер российского рынка и один из крупных международных экспортеров коксующегося угля. Объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Туве: семь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.
кемеровская область
тува
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, кемеровская область, тува, акра
Банки, Финансы, Кемеровская область, ТУВА, АКРА
13:50 05.11.2026
 
АКРА понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)"

АКРА понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг "Распадской" до "AA (RU)", прогноз остался "негативным", сообщается на сайте организации.
"АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО "Распадская" до уровня AA (RU), прогноз "негативный", - сказано в сообщении.
"Понижение кредитного рейтинга ПАО "Распадская" связано с ухудшением оценок за размер - показатель FFO (средства от операционной деятельности - ред.) до чистых процентных платежей и налогов опустился ниже 1,5 базисного пункта ВВП, за рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов, которая опустилась ниже 20%, за рентабельность по свободному денежному потоку (FCF), которая опустилась ниже -3%, а также с высокой вероятностью того, что и по итогам 2026 года эти показатели будут находиться на уровнях ниже указанных", - поясняется в сообщении.
Отмечается, что в АКРА сохранили "негативный" прогноз по кредитному рейтингу из-за вероятности менее уверенного восстановления финансовых показателей компании в 2027 году на фоне постепенного роста цен на ее основную продукцию, что может привести к необходимости привлечения компанией заемных средств.
Тем не менее в АКРА отметили сильную оценку себестоимости добычи и достаточность ресурсной базы. Геологическая особенность месторождений компании позволяет производить уголь с одним из самых низких показателей себестоимости в мире. Запасы компании составляют 1,5 миллиарда тонн угля, что при текущем уровне добычи гарантирует свыше 80 лет эксплуатационного периода. Высокая оценка за географию стала следствием значительного объема экспорта (около 64%) в структуре продаж компании, уточнили в АКРА.
Группа "Распадская" - лидер российского рынка и один из крупных международных экспортеров коксующегося угля. Объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Туве: семь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.
 
БанкиФинансыКемеровская областьТУВААКРА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала