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Китайские акции продувает: пузырь ИИ сдувается, но экономика держится

Китайские акции продувает: пузырь ИИ сдувается, но экономика держится - 05.11.2026, ПРАЙМ

Китайские акции продувает: пузырь ИИ сдувается, но экономика держится

Китайский фондовый рынок переживает самую глубокую коррекцию за последние годы: индекс CSI 300, объединяющий 300 крупнейших компаний Шанхая и Шэньчжэня, вошел в | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T07:07+0300

2026-11-05T07:07+0300

2026-11-05T07:07+0300

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мировая экономика

китай

акции

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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ, Сергей Тягай. Китайский фондовый рынок переживает самую глубокую коррекцию за последние годы: индекс CSI 300, объединяющий 300 крупнейших компаний Шанхая и Шэньчжэня, вошел в "медвежью" фазу, потеряв более 20% от июньского максимума. Главный удар пришелся на технологический сектор: индекс STAR 50, где торгуются производители чипов и компании в сфере искусственного интеллекта, рухнул примерно на 40%. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", сходятся во мнении, что происходящее — не крах экономики, а болезненная переоценка корпоративных рисков и схлопывание пузыря вокруг ИИ.📉 Технологический сектор как эпицентрПервые тревожные сигналы для Китая пришли с американского фондового и долгового рынка. Довольно быстро волна паники распространилась на Тайвань, Южную Корею и Японию. Теперь она добралась и до Китая. Как отмечает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИЭМИТ Президентской академии Александр Абрамов, особое внимание привлекает индекс STAR 50, созданный по инициативе Си Цзиньпина как китайский аналог NASDAQ. На пике в июне 2026 года мультипликатор P/E этого рынка достигал 250, а после падения остается на уровне около 100 — для сравнения, на американском NASDAQ аналогичный показатель составляет порядка 30."Такая разница свидетельствует о чрезвычайно высокой оценке китайских технологических компаний, прежде всего в сегментах искусственного интеллекта, робототехники и производства полупроводников", — констатирует Абрамов.Причина перегрева — приток частного капитала. После кризиса на рынке недвижимости многие китайские инвесторы рассматривали покупку акций как альтернативу сбережениям. В результате в высокотехнологичный сектор поступили огромные объемы частных денег, что и привело к завышению стоимости ценных бумаг. Теперь маятник качнулся в обратную сторону.💼 Прибыли не оправдали ожиданийВторая, но не менее важная причина коррекции — фундаментальная. Как поясняет замдекана Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Антон Поляков, ключевой причиной падения является существующее давление на прибыль корпораций."Оно выражается в снижении консенсус-прогнозов прибыли компаний индекса MSCI China на 2026 год более чем на 4%. Более того отчетность, представленная за IIIквартал, не исправила ситуацию, потому что компании в среднем отчитываются хуже ожиданий примерно на 9%. Это связано с тем, что жесткая ценовая конкуренция на китайском рынке, например, при производстве автомобилей или электронной коммерции, существенно сжимают маржу", - говорит он.Эксперт приводит еще одну причину снижения CSI 300 - изменение правил налогового администрирования в Китае, где с 24 июля начал действовать налог на прирост стоимости активов, переведенных в офшорные трасты. По этому налогу 22 октября закрылось окно добровольного декларирования, в рамках которого предусматривалось декларирование доходов без уплаты штрафов. Именно ужесточение налогообложения стало одной из причин, которые ускорили падение индекса, потому что продажи были обусловлены установленным регулятором дедлайном, а не связаны с оценкой компаний.Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro, отмечает, что помимо пессимизма инвесторов в отношении прибылей компаний, коррекция на китайском рынке говорит о разочаровании в ожидаемой государственной поддержке."За последние две недели давление на рынок усилилось из-за нарастающих опасений по поводу слабых результатов третьего квартала — в первую очередь в потребительском секторе и зеленой энергетике. Показательным стал вход индекса CSI 300 в "медвежью" зону 22 октября: он потерял около 20% относительно июньского максимума, а индекс Hang Seng продемонстрировал самое сильное дневное снижение с марта", - говорит Астафьев.При этом финансист отмечает, что отскок в конце октября проходил на фоне признаков возможных покупок через государственные структуры, однако он не подтвердил возвращения устойчивого частного спроса.Эту точку зрения развивает CEO Web3Capital Academy Альфред Хамзин:"При условии заметных покупок со стороны государственных фондов и ясного сигнала властей признаки стабилизации могут проявиться в течение одного-двух месяцев. Исторически такие меры действительно останавливали панические продажи. Однако остановить падение индекса — не то же самое, что устранить его причины: госпокупки не увеличивают потребительский спрос и не возвращают компаниям маржу".По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатора депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергея Гаврилова, отчитавшиеся за третий квартал компании индекса MSCI China в среднем показали прибыль на 9% ниже ожиданий. "Прибыль сжимает острая ценовая конкуренция в электронной торговле, электромобилях и аккумуляторах, от которой выигрывают покупатели, получая товары дешевле. Сверху добавилась мировая фиксация прибыли в бумагах искусственного интеллекта", - добавил парламентарий.🌍 Геополитика и структурные вызовыДополнительную нервозность создают опасения по поводу ужесточения торговых ограничений со стороны США. Речь идет о потенциальных запретах на импорт китайских роботов, а также на поставки в Китай передовых полупроводников и чипов NVIDIA. По словам президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера, давление усиливают и проверки регуляторов, которые начали активно контролировать устойчивость выручки технологических структур."В условиях, когда акции торгуются с чрезвычайно высокими мультипликаторами, практически любая негативная новость способна спровоцировать масштабные распродажи. Рынок становится крайне чувствительным к изменению настроений инвесторов, а вывод капитала может приобретать лавинообразный характер", — предупреждает Леер.Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов добавляет: ключевую роль играет замедление потребления именно технологической продукции. Спрос домохозяйств на робототехнику в Китае, в отличие от Японии, очень низок — она преимущественно потребляется госучреждениями и общественным сектором."Чтобы рынок ИИ действительно развивался, необходимо активное потребление, которое будет способствовать росту корпоративных прибылей. Государственной поддержки оказывается недостаточно в условиях вялого потребительского спроса", — подчеркивает Смирнов.🔮 Что дальше: L-образный рост вместо V-образного отскокаДекан факультета экономики и управления Московского технологического института Алла Карпова называет происходящее "мультифакторным штормом", который накапливался годами: кризис сектора недвижимости, регуляторный шторм против BigTech, геополитический дисконт и, наконец, схлопывание пузыря вокруг ИИ."С точки зрения портфельного управления, не стоит ждать быстрого возврата к бычьему рынку образца 2017 года. Китай вошел в фазу L-образного роста или долгосрочной "японизации", но с китайской спецификой", — полагает она.При этом эксперты подчеркивают, что падение рынка неравномерно: банковский сектор чувствует себя лучше, акции ICBC и China Construction Bank обновляли исторические максимумы. Инвесторы перекладываются из рискованных технологий в защитные активы с высокой дивидендной доходностью.Что касается влияния на мировые рынки, сценарий "сначала Китай, затем вся Азия, потом США" вполне реален. Однако, по словам управляющего фондом SharesPro Дениса Астафьева, для полноценного "заражения" только одного падения китайских акций недостаточно — более тревожным сигналом станет сочетание ослабления юаня, расширения кредитных спредов и роста глобальной волатильности."Главный вопрос сейчас — не насколько глубоко упали индексы, а перерастает ли коррекция в реальные проблемы для бизнеса: ухудшение финансирования и снижение реального спроса", — резюмирует Астафьев.Пока же рынок ищет дно. Универсального индикатора здесь нет, но ключевым фундаментальным сигналом станет перелом в балансе пересмотров прогнозов прибыли — когда аналитики перестанут массово понижать ожидания и начнут чаще их повышать.

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рынок, мировая экономика, китай, акции