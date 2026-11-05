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Акции Rheinmetall дешевеют на 18%

Акции Rheinmetall дешевеют на 18% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Акции Rheinmetall дешевеют на 18%

Акции немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall дешевеют в ходе торгов четверга на 18% после того, как компания понизила финансовый прогноз на текущий | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:04+0300

2026-11-05T12:04+0300

2026-11-05T12:04+0300

рынок

европа

rheinmetall

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Акции немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall дешевеют в ходе торгов четверга на 18% после того, как компания понизила финансовый прогноз на текущий год, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.29 мск акции компании дешевеют на 18,14%, до 821,4 евро. В вышедшем финансовом отчете компания изменила прогноз результатов деятельности на текущий год, теперь консолидированные продажи ожидаются на уровне около 13,2 миллиарда евро по сравнению с предыдущим прогнозом в 13,7-14,2 миллиарда; за предыдущий год продажи составили 9,935 миллиарда евро. Изменение прогноза компания связывает с задержками в реализации ряда проектов, указывается в отчете. В то же время продажи компании в прошлом квартале выросли на 36,4% в годовом выражении, до 3,149 миллиарда евро. Приходящаяся на акционеров прибыль после налогообложения выросла почти вдвое, до 296 миллионов евро, а разводненная прибыль на акцию поднялась до 6,34 евро с 3,29 евро в третьем квартале прошлого года, также указывается в отчете. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе.

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рынок, европа, rheinmetall