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Акции компаний Маска, SpaceX и Tesla снижаются второй день подряд

Акции компаний Маска, SpaceX и Tesla снижаются второй день подряд - 05.11.2026, ПРАЙМ

Акции компаний Маска, SpaceX и Tesla снижаются второй день подряд

Стоимость акций компаний американского предпринимателя Илона Маска, SpaceX и Tesla, заметно снижается второй день подряд, следует из данных торгов. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:36+0300

2026-11-05T18:36+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций компаний американского предпринимателя Илона Маска, SpaceX и Tesla, заметно снижается второй день подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 18.06 мск цена акций Tesla падала на 9,86% - до 347,46 доллара за ценную бумагу. В то же время стоимость акций SpaceX опускалась на 8,05% - до 124,98 доллара. По итогам торгов среды бумаги Tesla подешевели на 1,3%, SpaceX - на 3,8%, однако в ходе торгов снижение цены достигало более 5%. Инвесторы оценивали предварительные итоги выборов в конгресс США. По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, прошедших 3 ноября, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах. SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов. Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

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рынок, сша, дональд трамп, spacex, tesla, конгресс сша, toyota camry