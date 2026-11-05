https://1prime.ru/20261105/analitiki-874943567.html

Аналитики оценили выручку от цифровых предзаказов GTA VI

Аналитики оценили выручку от цифровых предзаказов GTA VI - 05.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики оценили выручку от цифровых предзаказов GTA VI

Аналитическая платформа Sensor Tower оценила выручку от цифровых предзаказов видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) в 751 миллион долларов. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:12+0300

2026-11-05T14:12+0300

2026-11-05T14:12+0300

технологии

финансы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874943567.jpg?1793877142

МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Аналитическая платформа Sensor Tower оценила выручку от цифровых предзаказов видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) в 751 миллион долларов. Платформа оценивает число цифровых предзаказов в 7,71 миллиона копий. На Play Station 5 приходится 74% предзаказов, на Xbox Series X|S — 26%. Показатели учитывают возвраты, следует из данных Sensor Tower. Предзагрузка цифровых предзаказов начнется 10 ноября, сообщает Rockstar Games. На Play Station 5 она будет открываться по часовым поясам — в 0.00 местного времени. На Xbox Series X|S загрузка стартует одновременно во всем мире — в 0.00 по Гринвичу (3.00 мск). Для предварительной загрузки потребуется до 212 гигабайтов свободного места в зависимости от устройства, говорится на сайте поддержки разработчика. Выход GTA VI запланирован на 19 ноября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы