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Аналитики оценили выручку от цифровых предзаказов GTA VI - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Аналитики оценили выручку от цифровых предзаказов GTA VI
Аналитики оценили выручку от цифровых предзаказов GTA VI - 05.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики оценили выручку от цифровых предзаказов GTA VI
Аналитическая платформа Sensor Tower оценила выручку от цифровых предзаказов видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) в 751 миллион долларов. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:12+0300
2026-11-05T14:12+0300
технологии
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874943567.jpg?1793877142
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Аналитическая платформа Sensor Tower оценила выручку от цифровых предзаказов видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) в 751 миллион долларов. Платформа оценивает число цифровых предзаказов в 7,71 миллиона копий. На Play Station 5 приходится 74% предзаказов, на Xbox Series X|S — 26%. Показатели учитывают возвраты, следует из данных Sensor Tower. Предзагрузка цифровых предзаказов начнется 10 ноября, сообщает Rockstar Games. На Play Station 5 она будет открываться по часовым поясам — в 0.00 местного времени. На Xbox Series X|S загрузка стартует одновременно во всем мире — в 0.00 по Гринвичу (3.00 мск). Для предварительной загрузки потребуется до 212 гигабайтов свободного места в зависимости от устройства, говорится на сайте поддержки разработчика. Выход GTA VI запланирован на 19 ноября.
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40
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40
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192
40
192
40
технологии, финансы
Технологии, Финансы
14:12 05.11.2026
 
Аналитики оценили выручку от цифровых предзаказов GTA VI

Sensor Tower оценил выручку от цифровых предзаказов GTA VI в 751 миллион долларов

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Аналитическая платформа Sensor Tower оценила выручку от цифровых предзаказов видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) в 751 миллион долларов.
Платформа оценивает число цифровых предзаказов в 7,71 миллиона копий. На Play Station 5 приходится 74% предзаказов, на Xbox Series X|S — 26%. Показатели учитывают возвраты, следует из данных Sensor Tower.
Предзагрузка цифровых предзаказов начнется 10 ноября, сообщает Rockstar Games. На Play Station 5 она будет открываться по часовым поясам — в 0.00 местного времени. На Xbox Series X|S загрузка стартует одновременно во всем мире — в 0.00 по Гринвичу (3.00 мск).
Для предварительной загрузки потребуется до 212 гигабайтов свободного места в зависимости от устройства, говорится на сайте поддержки разработчика.
Выход GTA VI запланирован на 19 ноября.
 
ТехнологииФинансы
 
 
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