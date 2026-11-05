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В правительстве обсудили обеспечение бесперебойной работы АПК
В правительстве обсудили обеспечение бесперебойной работы АПК - 05.11.2026, ПРАЙМ
В правительстве обсудили обеспечение бесперебойной работы АПК
Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы обеспечения бесперебойной работы агропромышленного... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:57+0300
2026-11-05T17:57+0300
2026-11-05T17:57+0300
россия
денис мантуров
александр новак
дмитрий патрушев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874954601.jpg?1793890640
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы обеспечения бесперебойной работы агропромышленного комплекса, говорится в сообщении правительства России. "В правительстве прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики... В рамках мероприятия обсуждались вопросы обеспечения бесперебойной работы агропромышленного комплекса. В заседании приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, а также руководство крупнейших отраслевых холдингов", - говорится в сообщении. Заседание прошло под руководством первого вице-премьера России Дениса Мантурова, вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Патрушева.
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россия, денис мантуров, александр новак, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Патрушев
В правительстве обсудили обеспечение бесперебойной работы АПК
Подкомиссия по обеспечению бесперебойной работы АПК обсудила вопросы АПК