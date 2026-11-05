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Перетасовка не по плану: Apple урезает бюджеты на ИИ, пишет Bloomberg
Перетасовка не по плану: Apple урезает бюджеты на ИИ, пишет Bloomberg - 05.11.2026, ПРАЙМ
Перетасовка не по плану: Apple урезает бюджеты на ИИ, пишет Bloomberg
Apple сокращает бюджеты сотрудников на использование искусственного интеллекта в рамках усилий по снижению расходов, несмотря на то, что компания стремится... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:25+0300
2026-11-05T12:25+0300
2026-11-05T12:25+0300
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Apple сокращает бюджеты сотрудников на использование искусственного интеллекта в рамках усилий по снижению расходов, несмотря на то, что компания стремится поставить ИИ в центр своей деятельности, пишет Bloomberg.В прошлом месяце Apple тихо снизила дневной лимит для некоторых инженеров, использующих модели на базе ИИ, до 200 долларов с 300, а сейчас планирует дальнейшие сокращения для отдельных команд — потенциально до 100 долларов в день. Многие группы вне инженерных сфер уже сталкиваются с лимитом в 100 долларов, но компания рассматривает возможность снизить его до 25 долларов для некоторых команд. Сотрудникам, которым нужны более высокие надбавки, придется добиваться освобождения от высшего руководства."Бюджеты охватывают токены, единицы текста и другие данные, обрабатываемые ИИ-моделями при обработке запросов", — отмечает агентство, поясняя, что провайдеры ИИ обычно берут плату в зависимости от объема потребленных токенов, а более продвинутые модели стоят дороже.Реакция сотрудников оказалась неоднозначной: некоторые отмечают, что немногие использовали полные дневные надбавки в 300 долларов, из-за чего прежние лимиты были излишне щедрыми, другие видят в сокращениях признак более широкого урезания расходов и опасаются увольнений. Уже сейчас некоторые подразделения Apple наняли внешних консультантов для оценки эффективности, а новый гендиректор Джон Тернус настаивает на том, чтобы компания работала быстрее и экономнее, с меньшим числом управленческих слоев. При этом общие расходы Apple выросли: расходы на исследования и разработки увеличились на 32% в 2026 финансовом году, а операционные расходы — на 22%, до 75,5 миллиарда долларов.Как отмечает издание, Apple — не единственная компания, контролирующая расходы на ИИ: Microsoft также ужесточила внутренние траты, Tesla ввела недельный лимит в 200 долларов, Uber ограничила использование инструментов для кодирования 1500 долларами в месяц.
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технологии, apple, bloomberg, microsoft, мировая экономика
Технологии, Apple, Bloomberg, Microsoft, Мировая экономика
Перетасовка не по плану: Apple урезает бюджеты на ИИ, пишет Bloomberg
Bloomberg: Apple сократила бюджеты сотрудников на использование ИИ
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Apple сокращает бюджеты сотрудников на использование искусственного интеллекта в рамках усилий по снижению расходов, несмотря на то, что компания стремится поставить ИИ в центр своей деятельности, пишет Bloomberg.
В прошлом месяце Apple
тихо снизила дневной лимит для некоторых инженеров, использующих модели на базе ИИ, до 200 долларов с 300, а сейчас планирует дальнейшие сокращения для отдельных команд — потенциально до 100 долларов в день. Многие группы вне инженерных сфер уже сталкиваются с лимитом в 100 долларов, но компания рассматривает возможность снизить его до 25 долларов для некоторых команд. Сотрудникам, которым нужны более высокие надбавки, придется добиваться освобождения от высшего руководства.
"Бюджеты охватывают токены, единицы текста и другие данные, обрабатываемые ИИ-моделями при обработке запросов", — отмечает агентство, поясняя, что провайдеры ИИ обычно берут плату в зависимости от объема потребленных токенов, а более продвинутые модели стоят дороже.
Реакция сотрудников оказалась неоднозначной: некоторые отмечают, что немногие использовали полные дневные надбавки в 300 долларов, из-за чего прежние лимиты были излишне щедрыми, другие видят в сокращениях признак более широкого урезания расходов и опасаются увольнений.
Уже сейчас некоторые подразделения Apple наняли внешних консультантов для оценки эффективности, а новый гендиректор Джон Тернус настаивает на том, чтобы компания работала быстрее и экономнее, с меньшим числом управленческих слоев. При этом общие расходы Apple выросли: расходы на исследования и разработки увеличились на 32% в 2026 финансовом году, а операционные расходы — на 22%, до 75,5 миллиарда долларов.
Как отмечает издание, Apple — не единственная компания, контролирующая расходы на ИИ: Microsoft
также ужесточила внутренние траты, Tesla
ввела недельный лимит в 200 долларов, Uber
ограничила использование инструментов для кодирования 1500 долларами в месяц.