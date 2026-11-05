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Перетасовка не по плану: Apple урезает бюджеты на ИИ, пишет Bloomberg

Перетасовка не по плану: Apple урезает бюджеты на ИИ, пишет Bloomberg - 05.11.2026, ПРАЙМ

Перетасовка не по плану: Apple урезает бюджеты на ИИ, пишет Bloomberg

Apple сокращает бюджеты сотрудников на использование искусственного интеллекта в рамках усилий по снижению расходов, несмотря на то, что компания стремится... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:25+0300

2026-11-05T12:25+0300

2026-11-05T12:25+0300

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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Apple сокращает бюджеты сотрудников на использование искусственного интеллекта в рамках усилий по снижению расходов, несмотря на то, что компания стремится поставить ИИ в центр своей деятельности, пишет Bloomberg.В прошлом месяце Apple тихо снизила дневной лимит для некоторых инженеров, использующих модели на базе ИИ, до 200 долларов с 300, а сейчас планирует дальнейшие сокращения для отдельных команд — потенциально до 100 долларов в день. Многие группы вне инженерных сфер уже сталкиваются с лимитом в 100 долларов, но компания рассматривает возможность снизить его до 25 долларов для некоторых команд. Сотрудникам, которым нужны более высокие надбавки, придется добиваться освобождения от высшего руководства."Бюджеты охватывают токены, единицы текста и другие данные, обрабатываемые ИИ-моделями при обработке запросов", — отмечает агентство, поясняя, что провайдеры ИИ обычно берут плату в зависимости от объема потребленных токенов, а более продвинутые модели стоят дороже.Реакция сотрудников оказалась неоднозначной: некоторые отмечают, что немногие использовали полные дневные надбавки в 300 долларов, из-за чего прежние лимиты были излишне щедрыми, другие видят в сокращениях признак более широкого урезания расходов и опасаются увольнений. Уже сейчас некоторые подразделения Apple наняли внешних консультантов для оценки эффективности, а новый гендиректор Джон Тернус настаивает на том, чтобы компания работала быстрее и экономнее, с меньшим числом управленческих слоев. При этом общие расходы Apple выросли: расходы на исследования и разработки увеличились на 32% в 2026 финансовом году, а операционные расходы — на 22%, до 75,5 миллиарда долларов.Как отмечает издание, Apple — не единственная компания, контролирующая расходы на ИИ: Microsoft также ужесточила внутренние траты, Tesla ввела недельный лимит в 200 долларов, Uber ограничила использование инструментов для кодирования 1500 долларами в месяц.

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технологии, apple, bloomberg, microsoft, мировая экономика