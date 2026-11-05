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APSEZ приобретет европейского нефтегазового оператора Evos

APSEZ приобретет европейского нефтегазового оператора Evos - 05.11.2026, ПРАЙМ

APSEZ приобретет европейского нефтегазового оператора Evos

APSEZ - дочерняя компания одного из крупнейших конгломератов Индии Adani Group - приобретет европейского нефтегазового оператора Evos за 2,87 миллиарда... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:45+0300

2026-11-05T16:45+0300

2026-11-05T16:45+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. APSEZ - дочерняя компания одного из крупнейших конгломератов Индии Adani Group - приобретет европейского нефтегазового оператора Evos за 2,87 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза индийской компании. "Компания Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ) договорилась о приобретении 100% акций компании Evos B.V. (Evos) со штаб-квартирой в Нидерландах у компании Igneo Infrastructure Partners. Предполагаемая сделка будет осуществлена полностью за наличные средства, а стоимость предприятия составит 2,56 миллиарда евро (2,87 миллиарда долларов - ред.)", - свидетельствует релиз. Отмечается, что сделка будет финансироваться за счет заемных средств и подлежит одобрению регулирующими органами. Компания подчеркнула, что данная сделка позволит ей создать крупную европейскую платформу для транспортировки жидких грузов, включающую восемь портовых терминалов в пяти странах. Таким образом, глобальное присутствие APSEZ увеличится до 28 портов и терминалов в 10 странах. APSEZ также отметила, что приобретение Evos должно обеспечить компании значительное присутствие на европейском рынке, диверсификацию портфеля в сфере перевозки жидких грузов, а также открыть возможности для участия в долгосрочном переходе к топливу нового поколения. Adani Group - один из крупнейших многопрофильных конгломератов Индии, основанный в 1988 году. Штаб-квартира находится в Ахмадабаде, штате Гуджарат, а штат превышает 48 тысяч человек. Компания действует в различных сферах от инфраструктурных проектов, энергетики и добычи ресурсов, до агропромышленности, медиа и цифровых технологий. Evos - второй по величине независимый оператор хранилищ жидких углеводородов в Европе, располагающий хранилищами объемом 6,3 миллиона кубометров в восьми стратегически расположенных портовых терминалах в Нидерландах, Германии, Испании, Бельгии и на Мальте.

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нидерланды

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бизнес, мировая экономика, индия, нидерланды, европа