https://1prime.ru/20261105/asv-874954159.html
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 4,4 млрд рублей
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 4,4 млрд рублей - 05.11.2026, ПРАЙМ
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 4,4 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще свыше 4,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:54+0300
2026-11-05T17:54+0300
2026-11-05T17:54+0300
банки
финансы
санкт-петербург
агентство по страхованию вкладов
асв
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874954159.jpg?1793890444
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще свыше 4,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
Ранее АСВ уже направило на расчеты с кредиторами банка 37,45 миллиарда рублей.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 4,41 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка" (АО) (г. Санкт-Петербург). Выплаты начнутся 13 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.
Таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 60,65% от суммы установленных требований, составляющей 69,08 миллиарда рублей.
"Увеличение размера выплат кредиторам достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, недвижимого имущества и основных средств, а также за счет выплат по кредитным договорам", - уточняется в сообщении.
Агентство продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка, добавляется там.
В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, санкт-петербург, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Банки, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 4,4 млрд рублей
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 4,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще свыше 4,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
Ранее АСВ уже направило на расчеты с кредиторами банка 37,45 миллиарда рублей.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 4,41 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка" (АО) (г. Санкт-Петербург). Выплаты начнутся 13 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.
Таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 60,65% от суммы установленных требований, составляющей 69,08 миллиарда рублей.
"Увеличение размера выплат кредиторам достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, недвижимого имущества и основных средств, а также за счет выплат по кредитным договорам", - уточняется в сообщении.
Агентство продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка, добавляется там.
В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.