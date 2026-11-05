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АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 4,4 млрд рублей

АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 4,4 млрд рублей - 05.11.2026, ПРАЙМ

АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 4,4 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще свыше 4,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:54+0300

2026-11-05T17:54+0300

2026-11-05T17:54+0300

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финансы

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агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще свыше 4,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ранее АСВ уже направило на расчеты с кредиторами банка 37,45 миллиарда рублей. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 4,41 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка" (АО) (г. Санкт-Петербург). Выплаты начнутся 13 ноября 2026 года", - говорится в сообщении. Таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 60,65% от суммы установленных требований, составляющей 69,08 миллиарда рублей. "Увеличение размера выплат кредиторам достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, недвижимого имущества и основных средств, а также за счет выплат по кредитным договорам", - уточняется в сообщении. Агентство продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка, добавляется там. В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.

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банки, финансы, санкт-петербург, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии