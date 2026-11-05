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Bloomberg: Катар обсуждает закупку дополнительных объемов американского СПГ - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: Катар обсуждает закупку дополнительных объемов американского СПГ
Bloomberg: Катар обсуждает закупку дополнительных объемов американского СПГ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Катар обсуждает закупку дополнительных объемов американского СПГ
Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy ведет переговоры о закупке дополнительных объемов американского сжиженного природного газа (СПГ) для... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:17+0300
2026-11-05T21:21+0300
газ
мировая экономика
катар
персидский залив
ближний восток
qatarenergy
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy ведет переговоры о закупке дополнительных объемов американского сжиженного природного газа (СПГ) для диверсификации поставок за пределы Персидского залива, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Компания QatarEnergy ведет переговоры о заключении новых долгосрочных контрактов на закупку сжиженного природного газа у американских компаний... государственная энергетическая компания Катара намерена в ближайшие месяцы подписать дополнительные контракты на закупку от 3 до 6 миллионов тонн СПГ в год", - пишет Блумберг. Агентство пояснило, что компания стремится диверсифицировать свои поставки за пределы Персидского залива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Блумберг добавил, что QatarEnergy также ведет переговоры с американской компанией Venture Global Inc. и разработчиком проекта Commonwealth LNG. Компании отказались дать агентству комментарии о возможной сделке. Катар - крупнейший производитель СПГ в мире. Однако в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - страна была вынуждена снизить производство СПГ более чем в 2,5 раза.
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газ, мировая экономика, катар, персидский залив, ближний восток, qatarenergy
Газ, Мировая экономика, КАТАР, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, QatarEnergy
21:17 05.11.2026 (обновлено: 21:21 05.11.2026)
 
Bloomberg: Катар обсуждает закупку дополнительных объемов американского СПГ

Bloomberg: QatarEnergy ведет переговоры о закупке дополнительных объемов американского СПГ

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy ведет переговоры о закупке дополнительных объемов американского сжиженного природного газа (СПГ) для диверсификации поставок за пределы Персидского залива, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Компания QatarEnergy ведет переговоры о заключении новых долгосрочных контрактов на закупку сжиженного природного газа у американских компаний... государственная энергетическая компания Катара намерена в ближайшие месяцы подписать дополнительные контракты на закупку от 3 до 6 миллионов тонн СПГ в год", - пишет Блумберг.
Агентство пояснило, что компания стремится диверсифицировать свои поставки за пределы Персидского залива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Блумберг добавил, что QatarEnergy также ведет переговоры с американской компанией Venture Global Inc. и разработчиком проекта Commonwealth LNG.
Компании отказались дать агентству комментарии о возможной сделке.
Катар - крупнейший производитель СПГ в мире. Однако в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - страна была вынуждена снизить производство СПГ более чем в 2,5 раза.
 
ГазМировая экономикаКАТАРПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВБЛИЖНИЙ ВОСТОКQatarEnergy
 
 
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