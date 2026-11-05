https://1prime.ru/20261105/avtodory-874941689.html
"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток"
"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток" - 05.11.2026, ПРАЙМ
"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток"
Госкомпания "Автодор" предупредила об ухудшении погодных условий и сильном снегопаде на участках трассы М-12 "Восток" в Башкирии, Пермском крае и Свердловской... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:26+0300
2026-11-05T13:26+0300
2026-11-05T13:26+0300
бизнес
россия
башкирия
пермский край
свердловская область
автодор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874941689.jpg?1793874400
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" предупредила об ухудшении погодных условий и сильном снегопаде на участках трассы М-12 "Восток" в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области, следует из сообщения компании.
"Внимание, ухудшение погодных условий. Ночью и утром 6 ноября на М-12 "Восток" на участках в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области прогнозируется сильный снегопад (до 14 см) и ухудшение видимости", - говорится в сообщении.
"Автодор" рекомендовал водителям отложить дальние поездки в период непогоды и не выезжать на дорогу на летней резине.
"Берегите себя и других участников дорожного движения", - добавили в компании.
башкирия
пермский край
свердловская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, башкирия, пермский край, свердловская область, автодор
Бизнес, РОССИЯ, БАШКИРИЯ, Пермский край, Свердловская область, Автодор
"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток"
"Автодор" предупредил об ухудшении погоды и сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток"
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" предупредила об ухудшении погодных условий и сильном снегопаде на участках трассы М-12 "Восток" в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области, следует из сообщения компании.
"Внимание, ухудшение погодных условий. Ночью и утром 6 ноября на М-12 "Восток" на участках в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области прогнозируется сильный снегопад (до 14 см) и ухудшение видимости", - говорится в сообщении.
"Автодор" рекомендовал водителям отложить дальние поездки в период непогоды и не выезжать на дорогу на летней резине.
"Берегите себя и других участников дорожного движения", - добавили в компании.