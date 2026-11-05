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"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток" - 05.11.2026, ПРАЙМ
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"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток"
"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток" - 05.11.2026, ПРАЙМ
"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток"
Госкомпания "Автодор" предупредила об ухудшении погодных условий и сильном снегопаде на участках трассы М-12 "Восток" в Башкирии, Пермском крае и Свердловской... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:26+0300
2026-11-05T13:26+0300
бизнес
россия
башкирия
пермский край
свердловская область
автодор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874941689.jpg?1793874400
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" предупредила об ухудшении погодных условий и сильном снегопаде на участках трассы М-12 "Восток" в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области, следует из сообщения компании. "Внимание, ухудшение погодных условий. Ночью и утром 6 ноября на М-12 "Восток" на участках в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области прогнозируется сильный снегопад (до 14 см) и ухудшение видимости", - говорится в сообщении. "Автодор" рекомендовал водителям отложить дальние поездки в период непогоды и не выезжать на дорогу на летней резине. "Берегите себя и других участников дорожного движения", - добавили в компании.
башкирия
пермский край
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бизнес, россия, башкирия, пермский край, свердловская область, автодор
Бизнес, РОССИЯ, БАШКИРИЯ, Пермский край, Свердловская область, Автодор
13:26 05.11.2026
 
"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток"

"Автодор" предупредил об ухудшении погоды и сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток"

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" предупредила об ухудшении погодных условий и сильном снегопаде на участках трассы М-12 "Восток" в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области, следует из сообщения компании.
"Внимание, ухудшение погодных условий. Ночью и утром 6 ноября на М-12 "Восток" на участках в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области прогнозируется сильный снегопад (до 14 см) и ухудшение видимости", - говорится в сообщении.
"Автодор" рекомендовал водителям отложить дальние поездки в период непогоды и не выезжать на дорогу на летней резине.
"Берегите себя и других участников дорожного движения", - добавили в компании.
 
БизнесРОССИЯБАШКИРИЯПермский крайСвердловская областьАвтодор
 
 
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