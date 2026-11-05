https://1prime.ru/20261105/avtodory-874941689.html

"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток"

"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток" - 05.11.2026, ПРАЙМ

"Автодор" предупредил о сильном снегопаде на трассе М-12 "Восток"

Госкомпания "Автодор" предупредила об ухудшении погодных условий и сильном снегопаде на участках трассы М-12 "Восток" в Башкирии, Пермском крае и Свердловской... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T13:26+0300

2026-11-05T13:26+0300

2026-11-05T13:26+0300

бизнес

россия

башкирия

пермский край

свердловская область

автодор

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" предупредила об ухудшении погодных условий и сильном снегопаде на участках трассы М-12 "Восток" в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области, следует из сообщения компании. "Внимание, ухудшение погодных условий. Ночью и утром 6 ноября на М-12 "Восток" на участках в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области прогнозируется сильный снегопад (до 14 см) и ухудшение видимости", - говорится в сообщении. "Автодор" рекомендовал водителям отложить дальние поездки в период непогоды и не выезжать на дорогу на летней резине. "Берегите себя и других участников дорожного движения", - добавили в компании.

башкирия

пермский край

свердловская область

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бизнес, россия, башкирия, пермский край, свердловская область, автодор