https://1prime.ru/20261105/avtodory-874943091.html

"Автодор" может провести акцию для многодетных семей в 2027 году

"Автодор" может провести акцию для многодетных семей в 2027 году - 05.11.2026, ПРАЙМ

"Автодор" может провести акцию для многодетных семей в 2027 году

Государственная компания "Автодор" планирует рассмотреть возможность повторного проведения акции для многодетных семей в 2027 году, рассказали РИА Новости в... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T13:57+0300

2026-11-05T13:57+0300

2026-11-05T13:57+0300

бизнес

россия

автодор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874943091.jpg?1793876227

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" планирует рассмотреть возможность повторного проведения акции для многодетных семей в 2027 году, рассказали РИА Новости в компании. "В этом году акция для многодетных семей уже завершилась. В 2027 году Государственная компания "Автодор" планирует рассмотреть возможность ее повторного проведения", - сообщили в "Автодоре". "Автодор" провел социальную акцию "Комфортный проезд для многодетных семей", в рамках которой членам многодетных семей было начислено по 12 000 бонусных баллов на лицевой счет транспондера T‑pass. Всего предложением воспользовались более 11 тысяч многодетных семей, а в общей сложности участникам было начислено свыше 135 миллионов баллов. Кроме того, компания развивает сеть многофункциональных зон дорожного сервиса на скоростных магистралях, в которых обустраиваются детские игровые и спортивные площадки, комнаты матери и ребенка, а также специальные пространства для отдыха.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, автодор