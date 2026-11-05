https://1prime.ru/20261105/avtodory-874943091.html
"Автодор" может провести акцию для многодетных семей в 2027 году
"Автодор" может провести акцию для многодетных семей в 2027 году - 05.11.2026, ПРАЙМ
"Автодор" может провести акцию для многодетных семей в 2027 году
Государственная компания "Автодор" планирует рассмотреть возможность повторного проведения акции для многодетных семей в 2027 году, рассказали РИА Новости в... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:57+0300
2026-11-05T13:57+0300
2026-11-05T13:57+0300
бизнес
россия
автодор
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" планирует рассмотреть возможность повторного проведения акции для многодетных семей в 2027 году, рассказали РИА Новости в компании.
"В этом году акция для многодетных семей уже завершилась. В 2027 году Государственная компания "Автодор" планирует рассмотреть возможность ее повторного проведения", - сообщили в "Автодоре".
"Автодор" провел социальную акцию "Комфортный проезд для многодетных семей", в рамках которой членам многодетных семей было начислено по 12 000 бонусных баллов на лицевой счет транспондера T‑pass. Всего предложением воспользовались более 11 тысяч многодетных семей, а в общей сложности участникам было начислено свыше 135 миллионов баллов.
Кроме того, компания развивает сеть многофункциональных зон дорожного сервиса на скоростных магистралях, в которых обустраиваются детские игровые и спортивные площадки, комнаты матери и ребенка, а также специальные пространства для отдыха.
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бизнес, россия, автодор
"Автодор" может провести акцию для многодетных семей в 2027 году
"Автодор" планирует повторное проведение акции для многодетных семей в 2027 году
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" планирует рассмотреть возможность повторного проведения акции для многодетных семей в 2027 году, рассказали РИА Новости в компании.
"В этом году акция для многодетных семей уже завершилась. В 2027 году Государственная компания "Автодор" планирует рассмотреть возможность ее повторного проведения", - сообщили в "Автодоре".
"Автодор" провел социальную акцию "Комфортный проезд для многодетных семей", в рамках которой членам многодетных семей было начислено по 12 000 бонусных баллов на лицевой счет транспондера T‑pass. Всего предложением воспользовались более 11 тысяч многодетных семей, а в общей сложности участникам было начислено свыше 135 миллионов баллов.
Кроме того, компания развивает сеть многофункциональных зон дорожного сервиса на скоростных магистралях, в которых обустраиваются детские игровые и спортивные площадки, комнаты матери и ребенка, а также специальные пространства для отдыха.