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Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ
Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ
Банк России актуализирует требования к финансовому положению и деловой репутации собственников бюро кредитных историй (БКИ), сообщает регулятор. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:48+0300
2026-11-05T17:48+0300
2026-11-05T17:48+0300
финансы
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бки
банк россии
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России актуализирует требования к финансовому положению и деловой репутации собственников бюро кредитных историй (БКИ), сообщает регулятор.
"C 14 ноября 2026 года вступает в силу указание Банка России, в котором упрощены требования к финансовому положению собственников БКИ. В частности, исключено требование к минимальной величине стоимости их чистых активов", - говорится в сообщении.
Также актуализированы требования к деловой репутации собственников БКИ. При этом в их перечень включены три новых критерия: отсутствие факта отнесения лица к блокируемым лицам, отсутствие сведений о лице в реестрах контролируемых лиц и иностранных агентов.
Также исключена обязанность БКИ (соискателя статуса БКИ) представлять документы, которые доступны Банку России при межведомственном электронном взаимодействии.
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Финансы, Банки, РОССИЯ, БКИ, Банк России
Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ
ЦБ актуализирует требования к финансовому положению и деловой репутации собственников БКИ
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России актуализирует требования к финансовому положению и деловой репутации собственников бюро кредитных историй (БКИ), сообщает регулятор.
"C 14 ноября 2026 года вступает в силу указание Банка России, в котором упрощены требования к финансовому положению собственников БКИ. В частности, исключено требование к минимальной величине стоимости их чистых активов", - говорится в сообщении.
Также актуализированы требования к деловой репутации собственников БКИ. При этом в их перечень включены три новых критерия: отсутствие факта отнесения лица к блокируемым лицам, отсутствие сведений о лице в реестрах контролируемых лиц и иностранных агентов.
Также исключена обязанность БКИ (соискателя статуса БКИ) представлять документы, которые доступны Банку России при межведомственном электронном взаимодействии.