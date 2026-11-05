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Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ
Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ
Банк России актуализирует требования к финансовому положению и деловой репутации собственников бюро кредитных историй (БКИ), сообщает регулятор. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:48+0300
2026-11-05T17:48+0300
финансы
банки
россия
бки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874954051.jpg?1793890080
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России актуализирует требования к финансовому положению и деловой репутации собственников бюро кредитных историй (БКИ), сообщает регулятор. "C 14 ноября 2026 года вступает в силу указание Банка России, в котором упрощены требования к финансовому положению собственников БКИ. В частности, исключено требование к минимальной величине стоимости их чистых активов", - говорится в сообщении. Также актуализированы требования к деловой репутации собственников БКИ. При этом в их перечень включены три новых критерия: отсутствие факта отнесения лица к блокируемым лицам, отсутствие сведений о лице в реестрах контролируемых лиц и иностранных агентов. Также исключена обязанность БКИ (соискателя статуса БКИ) представлять документы, которые доступны Банку России при межведомственном электронном взаимодействии.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, банки, россия, бки, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, БКИ, Банк России
17:48 05.11.2026
 
Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ

ЦБ актуализирует требования к финансовому положению и деловой репутации собственников БКИ

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России актуализирует требования к финансовому положению и деловой репутации собственников бюро кредитных историй (БКИ), сообщает регулятор.
"C 14 ноября 2026 года вступает в силу указание Банка России, в котором упрощены требования к финансовому положению собственников БКИ. В частности, исключено требование к минимальной величине стоимости их чистых активов", - говорится в сообщении.
Также актуализированы требования к деловой репутации собственников БКИ. При этом в их перечень включены три новых критерия: отсутствие факта отнесения лица к блокируемым лицам, отсутствие сведений о лице в реестрах контролируемых лиц и иностранных агентов.
Также исключена обязанность БКИ (соискателя статуса БКИ) представлять документы, которые доступны Банку России при межведомственном электронном взаимодействии.
 
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