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Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ

Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ - 05.11.2026, ПРАЙМ

Банк России актуализирует требования к финансовому положению БКИ

Банк России актуализирует требования к финансовому положению и деловой репутации собственников бюро кредитных историй (БКИ), сообщает регулятор. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:48+0300

2026-11-05T17:48+0300

2026-11-05T17:48+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России актуализирует требования к финансовому положению и деловой репутации собственников бюро кредитных историй (БКИ), сообщает регулятор. "C 14 ноября 2026 года вступает в силу указание Банка России, в котором упрощены требования к финансовому положению собственников БКИ. В частности, исключено требование к минимальной величине стоимости их чистых активов", - говорится в сообщении. Также актуализированы требования к деловой репутации собственников БКИ. При этом в их перечень включены три новых критерия: отсутствие факта отнесения лица к блокируемым лицам, отсутствие сведений о лице в реестрах контролируемых лиц и иностранных агентов. Также исключена обязанность БКИ (соискателя статуса БКИ) представлять документы, которые доступны Банку России при межведомственном электронном взаимодействии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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