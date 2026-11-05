https://1prime.ru/20261105/beget-874949147.html

Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры

Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры - 05.11.2026, ПРАЙМ

Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры

Хостинг-провайдер Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры с резервными копиями в течение суток, говорится в сообщении компании. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:05+0300

2026-11-05T16:05+0300

2026-11-05T16:05+0300

технологии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874949147.jpg?1793883911

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры с резервными копиями в течение суток, говорится в сообщении компании. В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Там добавляли, что компания восстанавливает работу дата-центров. "Облако (VPS). Большая часть файловых бэкапов сохранилась, и мы готовимся их отдавать. Работы идут в два этапа. Этап 1. Восстановление работы серверов с резервными копиями. Ориентировочный срок окончания работ - до 24 часов с момента публикации", - говорится в сообщении. В рамках второго этапа компания продолжает работу над панелью управления и синхронизирует ее с резервными копиями. После этого пользователи смогут получить доступ к бэкапам. Ориентировочный срок окончания работ - 5 дней. При этом пока сервисы Beget не восстановлены, оплата по ним не списывается, указали в компании. "Сейчас работают: 100% выделенных серверов без нашего администрирования; 60% серверов виртуального хостинга; 40% выделенных серверов под нашим администрированием. Остальные серверы восстанавливаются медленнее, так как они пострадали сильнее", - подчеркнули в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии