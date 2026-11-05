https://1prime.ru/20261105/beget-874949147.html
Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры
Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры - 05.11.2026, ПРАЙМ
Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры
Хостинг-провайдер Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры с резервными копиями в течение суток, говорится в сообщении компании. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:05+0300
2026-11-05T16:05+0300
2026-11-05T16:05+0300
технологии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874949147.jpg?1793883911
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры с резервными копиями в течение суток, говорится в сообщении компании.
В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Там добавляли, что компания восстанавливает работу дата-центров.
"Облако (VPS). Большая часть файловых бэкапов сохранилась, и мы готовимся их отдавать. Работы идут в два этапа. Этап 1. Восстановление работы серверов с резервными копиями. Ориентировочный срок окончания работ - до 24 часов с момента публикации", - говорится в сообщении.
В рамках второго этапа компания продолжает работу над панелью управления и синхронизирует ее с резервными копиями. После этого пользователи смогут получить доступ к бэкапам. Ориентировочный срок окончания работ - 5 дней.
При этом пока сервисы Beget не восстановлены, оплата по ним не списывается, указали в компании.
"Сейчас работают: 100% выделенных серверов без нашего администрирования; 60% серверов виртуального хостинга; 40% выделенных серверов под нашим администрированием. Остальные серверы восстанавливаются медленнее, так как они пострадали сильнее", - подчеркнули в компании.
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технологии
Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры
Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры в течение суток
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget планирует восстановить работу серверов облачной инфраструктуры с резервными копиями в течение суток, говорится в сообщении компании.
В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Там добавляли, что компания восстанавливает работу дата-центров.
"Облако (VPS). Большая часть файловых бэкапов сохранилась, и мы готовимся их отдавать. Работы идут в два этапа. Этап 1. Восстановление работы серверов с резервными копиями. Ориентировочный срок окончания работ - до 24 часов с момента публикации", - говорится в сообщении.
В рамках второго этапа компания продолжает работу над панелью управления и синхронизирует ее с резервными копиями. После этого пользователи смогут получить доступ к бэкапам. Ориентировочный срок окончания работ - 5 дней.
При этом пока сервисы Beget не восстановлены, оплата по ним не списывается, указали в компании.
"Сейчас работают: 100% выделенных серверов без нашего администрирования; 60% серверов виртуального хостинга; 40% выделенных серверов под нашим администрированием. Остальные серверы восстанавливаются медленнее, так как они пострадали сильнее", - подчеркнули в компании.